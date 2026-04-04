وزیر صمت به پویش «جانفدا، برای ایران» پیوست
وزیر صنعت، معدن و تجارت با پیوستن به پویش مردمی «جانفدا، برای ایران»، همبستگی خود را با ملت ایران در پاسداری از امنیت و تمامیت ارضی کشور اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، سیدمحمد اتابک - وزیر صنعت، معدن و تجارت - امروز (شنبه) با پیوستن به این حرکت مردمی، آمادگی خود را برای همراهی با اراده عمومی ملت ایران اعلام کرد.
سکاندار وزارت صمت با تاکید بر رسالت مشترک مردم و مسئولان در صیانت از کشور گفت: دفاع از ایران و حفظ تمامیت ارضی آن، وظیفه شرعی و ملی مردان و زنان غیور این سرزمین است.
گفتنی است، پویش مردمی «جانفدا، برای ایران»، همزمان با تهدیدات دشمن آمریکایی - صهیونیستی علیه سواحل، جزایر و مرزهای جمهوری اسلامی ایران راهاندازی شد و هدف آن اعلام آمادگی مردم برای دفاع از سرزمین و امنیت ملی است.