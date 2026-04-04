سید جواد حسینی‌کیا، نماینده کرمانشاه در مجلس، جنگ کنونی را یک جنایت هولناک توصیف کرد و گفت: آمریکا اعلام کرده است به هیچ یک از زیرساخت‌ها رحم نخواهد کرد.

وی افزود: متأسفانه به زیرساخت‌های صنعتی کارخانه فولاد مبارکه اصفهان نیز در حملات اخیر آسیب رسیده است و امروز نیز پتروشیمی ماهشهر و تجهیزات برق آن دچار آسیب شدند.

او این اقدامات را نشانه استیصال دشمن دانست و تأکید کرد: فولاد مبارکه به فعالیت و تولید خود ادامه خواهد داد اما آمریکا و اسرائیل به دنبال نابود کردن زیرساخت‌های کشور هستند و خود در منطقه حضور ندارند تا زیرساخت‌های خودشان در معرض خطر قرار گیرد، اما کشورهای عربی که پایگاه‌های نظامی آمریکا را در اختیار داده‌اند، متضرر می‌شوند.

وی رژیم صهیونیستی را مرکز فساد و جنگ در منطقه خواند و تصریح کرد: آنها همواره آتش جنگ‌افروزی را شعله‌ور می‌کنند.

این نماینده مجلس، حمله به زیرساخت‌ها مانند؛ فولاد مبارکه، پتروشیمی‌ها، صنایع برق، پل‌ها، مدارس و هلال احمر که حتی در جنگ‌ها نیز مورد حمله قرار نمی‌گیرند، را نشانه‌ای از استیصال دشمن و رسیدن به «آخر خطر» عنوان کرد.

حسینی‌کیا تأکید کرد: این جنایت جنگی بزرگ که برای جهانیان آشکار خواهد شد نشان می‌دهد حاکمان آمریکا به هیچ کسی رحم نمی‌کنند و این یک درس بزرگ برای رهبران منطقه و جهان است.

او ابراز امیدواری کرد: کشورهای عربی منطقه با درک این موضوع، پایگاه‌های آمریکا را از منطقه خارج کنند تا با وحدت و برادری، امنیت منطقه تأمین شود.

حسینی کیا در پایان با اشاره به اینکه ایران اسلامی امروز قدرتمندتر از گذشته توانسته است تنگه هرمز را ببندد و بر ساختار اقتصادی جهان سایه اندازد، تاکید کرد: ایران کشوری ضعیف نیست و امیدوارم به زودی پیروزی اعلام شود و مردم عزیز در شادی این پیروزی سهیم باشند.

