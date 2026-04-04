رد شائبه ارتباط میان تخریب رادارهای کشورهای متخاصم با افزایش بارش های ایران؛

پیش بینی بارش های فرانرمال بهاری پیش از وقوع جنگ/ رادارها ابزار مشاهده اند، نه تغییردهنده
به گزارش ایلنا، در پی ورود سامانه‌های بارشی به کشور و رخ دادن بارش‌ در نقاط مختلف کشور همزمان با دوران جنگ، ادعاهایی در فضای مجازی مطرح شده که اختلال یا تخریب سامانه‌های راداری کشورهای متخاصم را عامل تغییر در الگوی بارشی ‌دانسته و رادارهای هدف قرار گرفته را به عنوان عاملی برای پیشگیری از ورود سامانه های بارشی به کشور بیان کرده اند.

براساس گزارش های موجود، سازمان هواشناسی کشور در پیش‌بینی هفتگی خود که روز ۱۱ اسفند ماه صادر شده بود، از وقوع رخدادهای بارشی در کشور خبر داده و پیش‌بینی کرده بود که از روز ۲۵ اسفند تا ۲۳ فروردین، بارش‌های فرانرمال (بیش از حد نرمال) در بسیاری از استان‌ها رخ دهد.

این پیش‌بینی با توجه به الگوهای جوی و داده‌های اقلیمی صورت گرفته و می‌تواند بیانگر عدم ارتباط وقایع رخ داده در طی جنگ با وضعیت بارشی کشور باشد.

اخبار مرتبط
