اطلاعیه شماره ۳ سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

به گزارش ایلنا سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعلام کرد: نیروهای امدادی، HSE و آتش نشانی در بدو وقوع حادثه در محل های حادثه دیده حضور یافته اند و در حال اطفا حریق هستند.

شایان ذکر است، حوادث در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، خطری برای شهروندان ایجاد نخواهد کرد.

از همشهریان درخواست می شود، ضمن حفظ آرامش از توجه به شایعات خودداری نمایند و اخبار را از طریق روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و و منابع رسمی دنبال کنند.

‌

انتهای پیام/