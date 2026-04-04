اطلاعیه شماره ۳ سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

اطلاعیه شماره ۳ سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اطلاعیه شماره ۳ را صادر کرد.

به گزارش ایلنا سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعلام کرد: نیروهای امدادی، HSE و آتش نشانی در بدو وقوع حادثه در محل های حادثه دیده حضور یافته اند و در حال اطفا حریق هستند.

شایان ذکر است، حوادث در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، خطری برای شهروندان ایجاد نخواهد کرد.

از همشهریان درخواست می شود، ضمن حفظ آرامش از توجه به شایعات خودداری نمایند و اخبار را از طریق روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و و منابع رسمی دنبال کنند.

 

اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
