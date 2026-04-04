ایران با جمعیت ۹۰ میلیونی هیچ کمبودی در تامین کالاهای اساسی ندارد

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه در نشست مشورتی با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: امارات با چند میلیون جمعیت با کمبود مواد غذایی و خالی شدن فروشگاه ها روبرو شد و حتی سرزمین اشغالی با چالش اساسی در حوزه کالاهای اساسی مواجه شده است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تجربه یک سال پرچالش و وقوع دو جنگ، مدیریت تأمین و ترخیص کالاهای اساسی را عامل حفظ ثبات بازار دانست.

براساس این گزارش، در این نشست بر لزوم تولید پایدار و تامین مستمر کالاهای اساسی و دستور رئیس‌جمهوری برای حفظ موجودی حداقل ۶ میلیون تن محصولات اساسی، حمایت از معیشت مردم در شرایط جنگی و تقویت اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی با همکاری دولت و مجلس تاکید شد.

