وزیر جهاد کشاورزی:
ایران با جمعیت ۹۰ میلیونی هیچ کمبودی در تامین کالاهای اساسی ندارد
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تجربه یک سال پرچالش و وقوع دو جنگ، گفت: ایران با وجود داشتن ۹۰ میلیون نفر جمعیت تاکنون هیچ کمبودی در تامین کالاهای اساسی و مواد غذایی نداشته است.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه در نشست مشورتی با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: امارات با چند میلیون جمعیت با کمبود مواد غذایی و خالی شدن فروشگاه ها روبرو شد و حتی سرزمین اشغالی با چالش اساسی در حوزه کالاهای اساسی مواجه شده است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تجربه یک سال پرچالش و وقوع دو جنگ، مدیریت تأمین و ترخیص کالاهای اساسی را عامل حفظ ثبات بازار دانست.
براساس این گزارش، در این نشست بر لزوم تولید پایدار و تامین مستمر کالاهای اساسی و دستور رئیسجمهوری برای حفظ موجودی حداقل ۶ میلیون تن محصولات اساسی، حمایت از معیشت مردم در شرایط جنگی و تقویت اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی با همکاری دولت و مجلس تاکید شد.