مردم نگران کمبود کالا نباشند

به گزارش ایلنا، حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، با اشاره به شرایط جنگی کشور، اظهار داشت: اقتصاد پایه‌اساسی جنگ‌هاست و خوشبختانه ایران به دلیل سال‌ها تحریم، تاب‌آوری اقتصادی بالایی دارد و تجربه جنگ ۱۲ روزه پیشین نیز نشان داد که کشور برای مقابله با بحران‌های احتمالی آمادگی لازم را داشته است.

وی با تأکید بر اینکه هماهنگی کامل بین دستگاه‌های متولی از جمله پلیس اقتصادی، تعزیرات، بازرسی، جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد برقرار است، افزود: تأمین و ذخیره کالاهای اساسی از پیش برنامه‌ریزی شده بود و خدا را شکر با آگاهی مردم، رفتارها نسبت به قبل دقیق‌تر بود. هر جا اعلام کردیم کالا تأمین است، واقعاً همین طور بود.

رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: ممکن است برخی عوامل متخاصم، افراد فریب‌خورده یا سودجویان در شرایط جنگی تخلفاتی انجام دهند، اما همه دستگاه‌ها برای تأمین، پیگیری و برخورد هماهنگ هستند.

رستگار خطاب به مردم گفت: جبهه اقتصادی بسیار مهم است و ما تمام قد پای کار هستیم. مردم هیچ نگرانی نداشته باشند. انبارها پر است، ذخایر کافی وجود دارد و برای کالاهای وارداتی نیز اقدامات لازم انجام شده است.

وی همچنین به تغییر رفتارهای فصلی مردم اشاره کرد و گفت: امسال به دلیل جنگ، مسافرت‌ها زودتر انجام شده که نیاز به برنامه‌ریزی دقیق‌تری دارد، اما تأمین کالاهای اساسی اصلی‌ترین اولویت ماست. در حمل‌ونقل نیز با وجود سختی‌های شرایط جنگی، تا امروز هیچ مشکل جدی نداشته‌ایم.

رئیس اتاق اصناف تهران در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه ذخایر خانگی مردم نیز وضعیت مناسبی دارد و کارت‌های کالابرگ نیز کمک‌کننده است. انشالله با همدلی، از این شرایط جنگی سربلند بیرون می‌آییم.

