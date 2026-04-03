هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره وضعیت پل B1 در کرج پس از دو بار حمله موشکی صهیونیستی- آمریکایی در روز گذشته اظهار داشت: این پل هنوز به بهره‌برداری نرسیده بود و قرار بر این بود که در جهت رفاه مردم کشورمان اردیبهشت ماه افتتاح شود .

وی با تاکید بر اینکه دشمن از روی استیصال و ناتوانی به دنبال حمله به پروژه‌هایی است برای رفاه حال مردم کشورمان ساخته شده است، گفت: این پروژه یک شاهکار مهندسی ایرانی بود و یکی از پل‌های برتر و به نام خاورمیانه محسوب می‌شد که تمام آن توسط مهندسان ایران و جوانان ایرانی طراحی و اجرا شد و هیچ نیروی خارجی در ساخت و اجرا و حتی نظارت بر مراحل ساخت و اجرا دخالت نداشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این پل ماحصل اراده، دانش و توانمندی جوانان و مردم ایران است و با بمباران نه تنها نمی‌توان اراده مردم ایران را از بین برد بلکه اراده مردم برای ایرانی آباد، مستحکم‌تر می‌شود و همین مردم و جوانان کشور این پل تخریب را شده را دوباره می‌سازند و بهتر از آن را هم خواهند ساخت.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل درباره امکان بازسازی پل B1 اظهار داشت: روز گذشته متاسفانه این پل در دو مرحله بمباران شد و خسارات فراوانی وارد آمد و در حال بررسی هستیم که ستون‌های پل قابل استفاده است یا خیر و در این زمینه باید کار کارشناسی صورت بگیرد. اما برای ساخت دوباره این پروژه وابستگی به خارج نداریم و هزاران جوان ایرانی و مهندسان وزارت راه و شهرسازی و پیمانکاران ایرانی قطعا بهتر از این پروژه را می‌سازند و پل‌های بزرگ‌تری را هم طراحی و اجرا کردند و به مردم این اطمینان را می‌دهیم که این پل را بهتر از گذشته، می‌سازیم.

وی در واکنش به ادعاهای واهی رسانه‌های معاند مبنی بر اینکه علت حمله به این پل تردد تجهیزات نظامی بوده، تاکید کرد: این پل هنوز افتتاح نشده بود و اساسا ترددی بر روی آن انجام نمی‌شد و از نظر مهندسی و فنی یک پروژه نیمه کاره بوده؛ تمام این اظهارات و ادعاها و اقدامات دشمن، از روی ناتوانی و استیصال در برابر ایران قوی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: تنها کاربری این پل هم ایجاد رفاه برای مردم بوده و بمباران زیرساخت‌های کشور توسط امریکا، قابل توجه افراد فریب خورده‌ای باشد که مدعی بودند ترامپ برای مردم ایران رفاه خواهد آورد، این افراد الان ببینند هر پروژه‌ و زیرساختی که در جهت رفاه حال مردم کشورمان ساخته شده توسط آمریکا و اسرائیل بمباران می‌شود و ترامپ به صراحت نسبت به این اقدام اعتراف می‌‌کند.

بازوند افزود: حملات روز گذشته تنها خسارت وارد شده به زیرساخت‌های حمل و نقل کشور نیست، سه روز گذشته، یکی از پل‌های کنارگذر شرقی کرمانشاه مورد حمله قرار گرفت و همچنین یک پل هم در آزادراه خرم‌آباد- پل زال- اندیمشک، بمباران شد و پلی دیگر در محور میانه- تبریز مورد اصابت قرار گرفته بود اما بلافاصله توسط مهندسان وزارت راه و شهرسازی و شرکت ساخت و همچنین با مشارکت بخش خصوصی مردمی، ترمیم و بازسازی شدند و در حال حاضر در این مسیرها تردد عادی در حال انجام است.

