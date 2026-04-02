همکاران ما در شرکت ملی پست بدون وقفه پای کار بوده و هستند
به گزارش ایلنا، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار کرد: خدمات پستی کشور به هیچ وجه تعطیل نشده و همکاران ما در شرکت ملی پست و در باجه های مختلف در سراسر کشور، کاملا حالت عملیاتی داشت.
وی افزود: در طول شبانه روز خدمات الکترونیکی و در طول ساعت کاری ارائه خدمات به همه شهروندان عملا برقرار و برپا بود.