همکاران ما در شرکت ملی پست بدون وقفه پای کار بوده و هستند

به گزارش ایلنا، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار کرد: خدمات پستی کشور به هیچ وجه تعطیل نشده و همکاران ما در شرکت ملی پست و در باجه های مختلف در سراسر کشور، کاملا حالت عملیاتی داشت.