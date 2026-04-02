خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشت برق مناطق آسیب‌دیده البرز در کمتر از یک ساعت

بازگشت برق مناطق آسیب‌دیده البرز در کمتر از یک ساعت
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی صنعت برق در استان البرز از بازگشت سریع برق به مناطق شمال و شمال‌شرق کرج و شهرستان فردیس خبر داد و گفت: پس از وقوع انفجارهایی، ظهر امروز پنجشنبه ۱۳ فروردین و قطع برق چند پست مهم، با اقدام فوری تیم‌های دیسپاچینگ و عملیاتی، خاموشی‌ها در کمتر از یک ساعت برطرف و پایداری شبکه برق استان برقرار شد.

به گزارش ایلنا، در پی حملات و وقوع انفجار در مناطق مختلف استان البرز در ظهر پنجشنبه ۱۳ فروردین، برق بخش‌هایی از شمال و شمال‌شرق شهرستان کرج و همچنین شهرستان فردیس قطع شد. با این حال، تیم‌های راهبری، دیسپاچینگ و عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز بلافاصله پس از وقوع حادثه وارد عمل شده و عملیات بررسی، مانور و بازسازی شبکه برق را آغاز کردند.

مسعود خواجه‌وند که از نخستین دقایق در مرکز کنترل و سپس در محل حادثه حضور داشت، با اشاره به قطع برق پست‌های توحید و عظیمیه در شرق و شمال کرج و پست کچویی در فردیس اظهار کرد: با اقدام سریع تیم‌های فنی و عملیاتی، خاموشی‌ها در کمتر از یک ساعت برطرف شد و شبکه برق در سراسر استان به وضعیت پایدار بازگشت.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش کارکنان صنعت برق و همراهی شهروندان افزود: کارکنان این مجموعه با تمام توان در خدمت مردم هستند و تلاش می‌کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن روشنایی به خانه‌های مشترکان بازگردد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار