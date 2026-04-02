به گزارش ایلنا، در پی حملات و وقوع انفجار در مناطق مختلف استان البرز در ظهر پنجشنبه ۱۳ فروردین، برق بخش‌هایی از شمال و شمال‌شرق شهرستان کرج و همچنین شهرستان فردیس قطع شد. با این حال، تیم‌های راهبری، دیسپاچینگ و عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز بلافاصله پس از وقوع حادثه وارد عمل شده و عملیات بررسی، مانور و بازسازی شبکه برق را آغاز کردند.

مسعود خواجه‌وند که از نخستین دقایق در مرکز کنترل و سپس در محل حادثه حضور داشت، با اشاره به قطع برق پست‌های توحید و عظیمیه در شرق و شمال کرج و پست کچویی در فردیس اظهار کرد: با اقدام سریع تیم‌های فنی و عملیاتی، خاموشی‌ها در کمتر از یک ساعت برطرف شد و شبکه برق در سراسر استان به وضعیت پایدار بازگشت.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش کارکنان صنعت برق و همراهی شهروندان افزود: کارکنان این مجموعه با تمام توان در خدمت مردم هستند و تلاش می‌کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن روشنایی به خانه‌های مشترکان بازگردد.

