افزایش قیمت نفت و کاهش ارزش بورس آمریکا

به گزارش ایلنا به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، در پی تاکید ترامپ بر ادامه تهاجم علیه ایران، بهای نفت برنت چهار درصد افزایش یافت و به بیش از ۱۰۵ دلار در هر بشکه رسید.

شاخص ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکا نیز پس از سخنرانی وی، ۵۵۰ میلیارد دلار از ارزش بازار خود را از دست داد.

دونالد ترامپ که در معرض انتقاد‌های زیاد از افزایش شدید قیمت سوخت در آمریکا قرار گرفته، در سخنرانی بامداد امروز خود خطاب به مردم آمریکا مدعی شد: نظام ایران به طور کامل مسئول افزایش قیمت سوخت است.

وی با ادعای اینکه آمریکا بی نیاز از تنگه هرمز است، افزود کشور‌هایی که از تنگهٔ هرمز نفت وارد می‌کنند، باید مسئولیت حفاظت از این آبراه را بر عهده بگیرند.

ترامپ بدون اشاره به باز بودن تنگه هرمز برای کشور‌های غیرمتخاصم علیه ایران افزود: وقتی این درگیری تمام شود، تنگه هرمز به‌طور طبیعی باز خواهد شد.

