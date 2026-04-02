پویش گسترده کاشت نهال با مشارکت روستاهای منطقه آزاد انزلی
به گزارش ایلنا و به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، همزمان با فرا رسیدن روز طبیعت، پویش کاشت نهال با هدف گسترش فضای سبز، تقویت زیرساختهای زیستمحیطی و ترویج فرهنگ درختکاری در سطح روستاهای محدوده منطقه آزاد انزلی از اجرا شد.
این طرح که از 15 اسفند ماه 1404 و همزمان با روز درختکاری با همت معاونتهای عمرانی و زیربنایی و فرهنگی و اجتماعی سازمان و با مشارکت مردمی آغاز شد؛ تا 13 فروردین 1405 روز طبیعت ادامه داشت. در این برنامه، ۱۲۵۰ اصله نهال مثمر تهیه و میان مدارس، دهیاریها و مجموعههای روستایی توزیع شد تا توسط دانشآموزان، اهالی و گروههای محلی کاشته شود.