پویش گسترده کاشت نهال با مشارکت روستاهای منطقه آزاد انزلی

به گزارش ایلنا و به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، همزمان با فرا رسیدن روز طبیعت، پویش کاشت نهال با هدف گسترش فضای سبز، تقویت زیرساخت‌های زیست‌محیطی و ترویج فرهنگ درختکاری در سطح روستاهای محدوده منطقه آزاد انزلی از اجرا شد.

این طرح که از 15 اسفند ماه 1404 و همزمان با روز درختکاری با همت معاونت‌های عمرانی و زیربنایی و فرهنگی و اجتماعی سازمان و با مشارکت مردمی آغاز شد؛ تا 13 فروردین 1405 روز طبیعت ادامه داشت. در این برنامه، ۱۲۵۰ اصله نهال مثمر تهیه و میان مدارس، دهیاری‌ها و مجموعه‌های روستایی توزیع شد تا توسط دانش‌آموزان، اهالی و گروه‌های محلی کاشته شود.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
