ریزش قیمت املاک دبی با خروج سرمایه ایرانیان/ معکوس شدن جریان نقدینگی به داخل کشور بعد از جنگ

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌و‌گو با ایلنا و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «با توجه به لغو اقامت ایرانیان مقیم در امارات و ضرب‌الاجل امارات برای خروج ایرانیان مقیم در این کشور و بسته حمایتی وزارت اقتصاد، ورود سرمایه ایرانیان به کشور چگونه خواهد بود؟» گفت: طبق بسته حمایتی وزارت اقتصاد، کسانی که پول خود را به ایران بیاورند، این پول به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود فارغ از اینکه سرمایه‌گذاران آن، ایرانی هستند.

ورود سرمایه ایرانیان مقیم امارات به کشور، سرمایه‌گذاری خارجی است

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران با بیان اینکه این قانون از قبل بوده است، گفت: پیش از این هم ایرانیانی که پولی در خارج از کشور داشتند، می‌توانستند پولشان را به عنوان سرمایه خارجی وارد کشور کنند حتی با وجود ملیت ایرانی.

شکرخدایی ادامه داد: ورود سرمایه ایرانیان مقیم امارات به ایران تحت «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (FIPPA)» قرار می‌گیرد. طبق این قانون، سرمایه‌های منتقل‌شده به کشور از حمایت‌های کامل حقوقی برخوردار بوده و امنیت اصل سرمایه، سود و امکان انتقال عواید تضمین می‌شود.

ورود سرمایه ایرانیان خارج از کشور در قالب ارز و طلا

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران گفت: طبق گفته وزیر اقتصاد، اگر ایرانیان مقیم امارات، پولشان را وارد کشور کنند به منزله ورود سرمایه‌گذاری خارجی در ایران محسوب می‌شود و این قانون، مزیت‌های زیادی برای آنها دارد.

شکرخدایی افزود: البته حجم زیادی از پولی که در ۳ سال گذشته تحت عنوان سرمایه شرکت‌های اماراتی، چینی یا هنگ‌کنگی وارد ایران شد، همان سرمایه ایرانیانی بود که خارج از کشور پول داشتند و پول خود را به صورت ارز یا طلا به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی وارد کشور کردند.

کاهش شدید قیمت املاک در دبی با خروج ایرانیان

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران در مورد فرایند ورود سرمایه‌های ایرانیان مقیم امارات به کشور، گفت: این افراد باید در شروع، مجوز سرمایه‌گذاری خارجی را بگیرند یعنی ابتدا حساب ارزی باز کرده و پول را به آنجا منتقل می‌کنند. آنگاه می‌توانند برای دریافت مجوز سرمایه‌گذاری خارجی اقدام کنند. این سرمایه‌گذاری می‌تواند به صورت خرید ملک، زمین کشاورزی، گلخانه یا ورود به حوزه تولید در کشور باشد.

شکرخدایی افزود: اگر همه ایرانیان مقیم امارات بخواهند سرمایه خود را وارد ایران کنند ما شاهد کاهش شدید قیمت املاک در دبی خواهیم بود، زیرا ایرانیان مقیم این کشور با توجه به فرصت محدودی که امارات برای خروج آنها تعیین کرده است، نمی‌توانند املاک خود را به قیمت بفروشند. از طرفی، پول این افراد در بانک‌های دبی، صندوق‌های بلندمدت با سود، یا در اوراق قرضه یا فاند‌های دبی سرمایه‌گذاری شده است.

معکوس شدن جریان نقدینگی به داخل کشور بعد از جنگ

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران با بیان اینکه در طول سالیان گذشته حجم زیادی از منابع ایرانیان به دلیل تورم شدید، رکود در تولید و... به سمت املاک در دبی، ترکیه، اسپانیا، کانادا رفته است، گفت: امیدواریم بعد از اتمام جنگ، حجم زیادی از سرمایه‌های خارج از کشور به ایران برگردد، زیرا شاهد تنظیم‌گری جدیدی در ارتباط با منطقه خواهیم بود. امیدواریم اتمام این جنگ منجر به این شود که کشور پذیرای تولید ارزش افزوده و تولید ثروت شود، امنیت به کشور برگردد و ما شاهد معکوس شدن جریان نقدینگی به داخل کشور باشیم و پول‌های رفته به کشور برگردد.

شکرخدایی خاطرنشان کرد: با توجه به مزیتی که وزارت اقتصاد برای سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور تهیه کرده، اصل و سود این پول توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تضمین می‌شود؛ بنابراین هیچ نگرانی بابت تهدید، مصادره و... شامل این موضوع نخواهد شد.

