ورود سامانه بارشی به کشور از شمال غرب
به گزارش ایلنا، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: ورود سامانه بارشی به کشور از شمال غرب وارد کشور خواهد شد.
وی افزود: امروز سامانه بارشی در نیمه شرقی و شمالی کشور به فعالیت خود ادامه میدهد.
وی تاکید کرد: از اواخر امروز سامانه بارشی دیگری از سمت شمال غرب وارد کشور خواهد شد.
به گفته او؛ از فردا پنجشنبه ۱۳ فروردین در استانهای ساحلی خزر و اردبیل و از جمعه ۱۴ فروردین در نیمه شمالی کشور کاهش دما رخ خواهد داد.