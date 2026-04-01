به گزارش ایلنا، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: ورود سامانه بارشی به کشور از شمال غرب وارد کشور خواهد شد.

وی افزود: امروز سامانه بارشی در نیمه شرقی و شمالی کشور به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

وی تاکید کرد: از اواخر امروز سامانه بارشی دیگری از سمت شمال غرب وارد کشور خواهد شد.

به گفته او؛ از فردا پنجشنبه ۱۳ فروردین در استان‌های ساحلی خزر و اردبیل و از جمعه ۱۴ فروردین در نیمه شمالی کشور کاهش دما رخ خواهد داد.

