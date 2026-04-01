نامه سرگشاده مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان به مناسبت ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی
در بخشی از نامه سرگشاده مدیرعامل فولاد خوزستان آمده است؛ فولاد خوزستان با غرور دوباره برخواهد خاست و دنیا نشان میدهد که اراده انسانهای این سرزمین سختتر از فولاد است. سرمایهها دوباره جان میگیرند، چرخهای تولید با قدرت بیشتری به حرکت درمیآیند و آیندهای روشنتر برای صنعت فولاد و همه همراهان این مسیر رقم خواهد خورد.
به گزارش ایلنا، امین ابراهیمی، مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان به مناسبت ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی سالروز افتتاح شرکت فولاد خوزستان نامه سرگشاده ای نوشت که در ادامه می خوانید؛
بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و احترام
دوازدهم فروردین یادآور روزی پرافتخار در تاریخ صنعت ایران است؛ روزی که شرکت فولاد خوزستان با دستان مبارک رهبر فقید و پدر دلسوز ایران اسلامی ، حضرت آیت الله خامنه ای (ره) در سال 1368 افتتاح شد و فصلی تازه در مسیر توسعه و خودباوری صنعت فولاد کشور آغاز گردید.
این مجموعه از همان آغاز با تکیه بر دانش، تخصص و اراده کارکنان خود، به یکی از ستونهای استوار صنعت ایران تبدیل شد و نقشی ماندگار در مسیر تولید و پیشرفت صنعتی کشور ایفا کرد.
این سرزمین و این کارخانه پیش از این نیز آزموده شدهاند. دشمنان در سالهای جنگ تحمیلی هشتساله، این مجموعه و اراده مردان و زنانش را آزمودند، اما با جانفشانیها، رشادتها و همت کارکنان فولاد خوزستان راه به جایی نبردند.
امروز نیز باور داریم که سرنوشت هر تهدید و هجومی همان خواهد بود؛ زیرا ارادهای که بر پایه ایمان، تلاش و همبستگی شکل گرفته باشد، هرگز از حرکت بازنمیایستد.
امروز نیز دشمن آمریکایی صهیونیستی با همان رویکرد جنگ تحمیلی و با اصابت موشکها به بخشهایی از این مجموعه صنعتی آسیب زدند و خط تولید را برای مدتی خاموش کردند ، اما روح تلاش و ایستادگی در میان کارکنان آن را نمیتوانند خاموش کنند.
فولاد خوزستان با غرور دوباره برخواهد خاست و دنیا نشان میدهد که اراده انسانهای این سرزمین سختتر از فولاد است. این مجموعه همچون گذشته پای کار ایران میماند و با تکیه بر توان متخصصان خود، فصلی نو در عرصه صنعت فولاد رقم خواهد زد.
در کنار این سرمایه عظیم انسانی، سرمایه ارزشمند دیگری نیز وجود دارد؛
اعتماد سهامداران!
اعتمادی که فراتر از اعداد و نمودارهاست و بر پایه همراهی، امید و باور به آینده شکل گرفته است.
کارکنان فولاد خوزستان خود را در کنار سهامداران میدانند و با همت و تلاش خود میکوشند آنچه آسیب دیده است را جبران کنند و سرمایههای ارزشمند این مجموعه را دوباره به حرکت و شکوفایی بازگردانند.
ما باور داریم که اگر دستهایمان در کنار یکدیگر باشد، سرمایهها دوباره جان میگیرند، چرخهای تولید با قدرت بیشتری به حرکت درمیآیند و آیندهای روشنتر برای صنعت فولاد و همه همراهان این مسیر رقم خواهد خورد.