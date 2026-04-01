تکذیب خبر اعمال محدودیتهای صادراتی محصولات فولادی و معدنی
سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن تکذیب خبر اعمال برخی محدودیتهای صادراتی محصولات فولادی و معدنی بر جریان داشتن مسیر تجارت خارجی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، سازمان توسعه تجارت در واکنش به خبر اعمال برخی محدودیتهای صادراتی محصولات فولادی و معدنی، اعلام کرد؛ تا کنون هیچ تصمیمی برای اعمال محدودیت صادرات این گروه کالایی اتخاذ نشده است.
بدیهی است هرگونه تصمیمی در این خصوص از طریق مراجع رسمی ( وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت ایران) اطلاع رسانی خواهد شد.
در شرایط کنونی از کلیه فعالان اقتصادی و رسانهای انتظار میرود در انتشار و پیگیری اخبار از مراجع رسمی ، دقت ویژه ای صورت دهند.
سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: علیرغم تهاجم ناجوانمردانه آمریکایی صهیونیستی به برخی از زیرساختهای تولیدی و تجاری کشور، لیکن با تلاشهای متعهدانه و جهادگونه تولید کنندگان و صادرکنندگان کشور در کنار پشتیبانی کلیه دستگاهها و نهادهای مسئول، مسیر تجارت خارجی کشور در جریان بوده و هرگونه اختلال به سرعت پوشش داده خواهد شد.