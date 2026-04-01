امکان اصلاح کد تعرفه اقلام ضروری برای فعالان اقتصادی ایجاد شد

به گزارش ایلنا، سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد به‌منظور تسهیل ‌گری در فرآیند تجارت خارجی و با درخواست فعالان اقتصادی امکان اصلاح کد تعرفه‌های اقلام ضروری را فراهم کرد.

بنا بر این گزارش، با دستور سازمان توسعه تجارت، محدودیت قبلی که ویرایش ثبت سفارش‌ها را به سقف چهار رقم محدود می‌کرد، با سازوکار ویژه‌ای حذف شد.

گفتتی است، بر این اساس، امکان ویرایش ثبت سفارشات به کد تعرفه‌های اقلام ضروری (بالغ بر ۲۲۰۰ کد تعرفه شامل مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید کشور) ایجاد و به صورت رسمی ابلاغ گردید.

لازم به ذکر است، این تصمیم پس از پیگیری‌های فعالان اقتصادی و سازمان‌های صنایع معادن و تجارت (صمت) استانی اتخاذ شده است.

