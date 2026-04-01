عضو اتاق بازرگانی در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد:
فعالیت کارخانهجات تولید دارو بدون وقفه/ مهمترین مشکل در حملونقل است
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بیان اینکه فعالیت کارخانهجات تولید دارو با وجود شرایط جنگ و حمله دشمن به شرکت دارویی «توفیق دارو» بدون وقفه ادامه دارد، گفت: باید میان وزارتخانههای بهداشت و راه برای حمل دارو و مواد اولیه به کشور هماهنگی ایجاد شود و مواد اولیه به فرودگاه کشورهای همسایه بیاید و به کشور حمل زمینی شود زیرا مهمترین مشکل در حوزه تولید دارو، حمل و نقل است.
محمد عبدهزاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «وضعیت تولید دارو در شرایط جنگی در کشور چگونه است؟» گفت: روند تولید دارو در کشور بدون وقفه ادامه دارد. خوشبختانه با وجود آسیب دیدن برخی کارخانههای تولید دارو در جنگ، تعداد کارخانههای تولید دارو در کشور زیاد است و 160 کارخانه تولید دارو داریم.
ضرورت تخصیص ارز دارو به فوریت
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با اشاره به حمله دشمن به شرکت دارویی «توفیق دارو» در روز گذشته، گفت: روز گذشته، کارخانه تولید مواد اولیه دارویی «توفیق دارو» هدف اصابت مستقیم چند موشک آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت. علاوه بر آن، دو روز قبل نیز هواپیمای غیرنظامی ایرانی حامل دارو و تجهیزات پزشکی، که در فرودگاه مشهد فرود آمده بود مورد حمله دشمن واقع شد.
عبدهزاده افزود: در چنین شرایطی، کارخانهجات تولید دارو ازآنجا که از مواد اولیه و موجودی خود برای تولید دارو استفاده میکنند بیوقفه مشغول تولید دارو هستند؛ اما بانک مرکزی باید دست بجنباند و به سرعت تخصیص ارز انجام شود زیرا در دو ماه اخیر مواد اولیه زیادی برای تولید دارو وارد کشور نشده است.
مشکل حادی در تولید دارو نداریم مشروط به اینکه...
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بیان اینکه تا خردادماه مشکلی در تولید دارو نخواهیم داشت، گفت: کمبود دارو هست؛ ولی مشکل حادی برای تولید دارو نداریم مشروط به اینکه مسیر حمل و نقل را باز کنند.
عبدهزاده افزود: باید میان وزارتخانههای بهداشت و راه برای حمل دارو و مواد اولیه به کشور هماهنگی ایجاد شود و مواد اولیه به فرودگاه کشورهای همسایه بیاید و به کشور حمل زمینی شود زیرا مهمترین مشکل در حوزه تولید دارو، حمل و نقل است.
کارخانههای آسیبدیده به فوریت به مدار تولید بازمیگردند
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با اشاره به تخصیص کم ارز برای واردات مواد اولیه تولید دارو، گفت: دومین مشکل در حوزه دارو، کاهش تخصیص ارز ازسوی بانک مرکزی برای واردات مواد اولیه تولید داروست. بانک مرکزی باید به فوریت تخصیصهای ارز حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را انجام دهد و مانند قبل، تخصیصها صفی نباشد که واردکنندگان چند ماه در نوبت بمانند.
عبدهزاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر، کارخانههای تولید دارو بدون وقفه کار میکنند. کارخانههایی نیز که در جریان جنگ آسیب دیدند یا از خط تولید خارج شدند، در حال اورهال کردن دستگاهها هستند تا به زودی به مدار تولید بازگردند.