احتمال وقوع سیلاب در روزهای دوازدهم و سیزدهم فروردینماه
در حوضههای آبریز فلات مرکزی و شرقی، اترک و رودخانههای شمالی از بامداد روز چهارشنبه (دوازدهم فروردینماه)، وقوع بارشی به مدت ۲۴ ساعت محتمل خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون)، بر پایه گزارش موسسه تحقیقات آب، بر اساس پایش مدلهای جهانی، مدلسازی منطقهای موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو و هشدارهای سازمان هواشناسی کشور، در حوضههای آبریز فلات مرکزی و شرقی، اترک و رودخانههای شمالی از بامداد روز چهارشنبه (دوازدهم فروردینماه)، وقوع بارشی به مدت ۲۴ ساعت و به میزان تقریبی (تجمعی حداکثر نقطهای) ۴۰ تا ۶۰ میلیمتر در استانهای خراسان رضوی و خراسان جنوبی (به ویژه نواحی شمالی و شرقی) و به میزان تقریبی (تجمعی حداکثر نقطهای) ۳۰ تا ۴۰ میلیمتر در استانهای خراسان شمالی (به ویژه نواحی شرقی) و سیستان و بلوچستان (نواحی شمالی) محتمل خواهد بود.
لازم به ذکر است، در حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی از بعد از ظهر چهارشنبه (دوازدهم فروردینماه)، وقوع بارشی به مدت ۱۲ ساعت و به میزان تقریبی (تجمعی حداکثر نقطهای) ۲۰ تا ۳۰ میلیمتر در استان کرمان (به ویژه نواحی شمالی و شرقی) محتمل خواهد بود.
در همین راستا، به هموطنان هشدار داده میشود، از نزدیک شدن به رودخانهها خودداری کنند.