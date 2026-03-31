به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، بر پایه گزارش موسسه تحقیقات آب، بر اساس پایش مدل‌های جهانی، مدل‌سازی منطقه‌ای موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو و هشدارهای سازمان هواشناسی کشور، در حوضه‌های آبریز فلات مرکزی و شرقی، اترک و رودخانه‌های شمالی از بامداد روز چهارشنبه (دوازدهم فروردین‌ماه)، وقوع بارشی به مدت ۲۴ ساعت و به میزان تقریبی (تجمعی حداکثر نقطه‌ای) ۴۰ تا ۶۰ میلی‌متر در استان‌های خراسان رضوی و خراسان جنوبی (به ویژه نواحی شمالی و شرقی) و به میزان تقریبی (تجمعی حداکثر نقطه‌ای) ۳۰ تا ۴۰ میلی‌متر در استان‌های خراسان شمالی (به ویژه نواحی شرقی) و سیستان و بلوچستان (نواحی شمالی) محتمل خواهد بود.

لازم به ذکر است، در حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی از بعد از ظهر چهارشنبه (دوازدهم فروردین‌ماه)، وقوع بارشی به مدت ۱۲ ساعت و به میزان تقریبی (تجمعی حداکثر نقطه‌ای) ۲۰ تا ۳۰ میلی‌متر در استان کرمان (به ویژه نواحی شمالی و شرقی) محتمل خواهد بود.

در همین راستا، به هموطنان هشدار داده می‌شود، از نزدیک شدن به رودخانه‌ها خودداری کنند.