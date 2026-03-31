وقتی بازنشستهها برمیگردندفولاد خوزستان و روایت همبستگی در دل بحران
به گزارش ایلنا؛ در روزهایی که فولاد خوزستان زیر فشار یک حمله نظامی قرار گرفته، خبری منتشر شد که بیش از هر تحلیل و گزارشی معنا داشت؛ بازنشستگان این مجموعه اعلام کردهاند آمادهاند به خطوط تولید بازگردند و در کنار کارگران، متخصصان و مدیران بایستند. این فقط یک اعلام آمادگی ساده نیست؛ نشانهای از نوعی پیوند عمیق است که یک بنگاه صنعتی را به «خانواده» تبدیل میکند.
فولاد خوزستان برای بسیاری از نیروهایش، فقط محل کار نبوده؛ بخشی از هویت و زندگی بوده است. سالهایی که در این مجموعه کار کردهاند، رابطهای ساخته که با بازنشستگی پایان نمییابد. حالا در شرایطی که هم اختلال در تولید مطرح است و هم نگرانیهای امنیتی وجود دارد، همین نیروهای باتجربه پیشقدم شدهاند تا هم در راهاندازی دوباره خطوط تولید کمک کنند و هم بار ریسک را از دوش نیروهای جوانتر بردارند. این تصمیم، هم عقلانیت صنعتی دارد و هم معنای اجتماعی.
از زاویهای دیگر، این پیام نشان میدهد فولاد خوزستان فقط یک شرکت نیست؛ بخشی از سرمایه اجتماعی خوزستان است. وقتی بازنشسته، کارگر، مهندس و مدیر در یک نقطه به هم میرسند، یعنی یک شبکه انسانی شکل گرفته که فراتر از ساختار اداری عمل میکند.
در چنین لحظاتی، تفاوت میان «کارمند» و «بازنشسته» کمرنگ میشود و جای خود را به یک حس مشترک میدهد: حفظ یک دارایی که متعلق به مردم است.
این همبستگی، در دل یک تهدید شکل گرفته است؛ تهدیدی که اگرچه به زیرساخت صنعتی اصابت کرده، اما واکنش آن نشان میدهد که ریشههای این مجموعه در جامعه عمیقتر از آن است که با یک ضربه تضعیف شود. بازگشت داوطلبانه بازنشستگان، در عمل به معنای ادامه همان زنجیرهای است که تولید را سرپا نگه میدارد: تجربه در کنار جوانی، تعهد در کنار تخصص.
در نهایت، آنچه در این رخداد دیده میشود، فقط تلاش برای بازگرداندن یک خط تولید نیست؛ تلاشی است برای حفظ یک پیوند اجتماعی. فولاد خوزستان در این روایت، نه فقط یک کارخانه، بلکه نمادی از همدلی مردمی است که در سختترین شرایط، کنار هم میایستند تا چرخ زندگی از حرکت نایستد.