به گزارش ایلنا، امروز سه‌شنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۳۷ هزار ۵۳۷ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۳۶ هزار و ۲۹۹ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۵۷ هزار و ۵۳۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۵۶ هزار و ۱۲۱ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۳۷ هزار و ۴۵۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۷ هزار و ۱۱۳ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۶۹۱ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۶۷۶ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۱۹ هزار و ۸۹۷ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۹ هزار و ۷۱۸ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۴۵۶ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۴۳۴ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۸۶ هزار و ۲۴۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۸۵ هزار و ۴۶۳ تومان است.

نرخ فروش حواله هزار وون کره جنوبی ۹۰ هزار و ۵۵۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۸۹ هزار و ۷۴۰ تومان است.

انتهای پیام/