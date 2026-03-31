همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۵

قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۵
قیمت فروش حواله دلار در مرکز مبادله ایران ۱۳۷ هزار و ۵۳۷ تومان و نرخ فروش حواله یورو نیز ۱۵۷ هزار و ۵۳۹ تومان است.

به گزارش ایلنا، امروز سه‌شنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۳۷ هزار ۵۳۷ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۳۶ هزار و ۲۹۹ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۵۷ هزار و ۵۳۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۵۶ هزار و ۱۲۱ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۳۷ هزار و ۴۵۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۷ هزار و ۱۱۳ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۶۹۱ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۶۷۶ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۱۹ هزار و ۸۹۷ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۹ هزار و ۷۱۸ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۴۵۶ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۴۳۴ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۸۶ هزار و ۲۴۰ تومان و قیمت خرید حواله آن ۸۵ هزار و ۴۶۳ تومان است.

نرخ فروش حواله هزار وون کره جنوبی ۹۰ هزار و ۵۵۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۸۹ هزار و ۷۴۰ تومان است.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار