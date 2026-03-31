امکان اخذ عوارض از تنگه هرمز قطعی است/ ایران فرصت استثنایی دارد

حسین راغفر، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا امکان اخذ عوارض از تنگه هرمز پس از جنگ و ایجاد درآمد پایدار از این طریق وجود دارد، اظهار داشت: به طور قطع از طریق مقررات‌گذاری بر تنگه هرمز می‌توانیم بر اقتصاد و تجارت جهانی اثرگذار باشیم، روی درآمدهای ارزی ایران هم اثرگذار بوده و این مسأله قطعی است.

وی تاکید کرد: مسأله تنگه هرمز فقط درآمد ارزی نیست و بلکه مقررات گذاری در تنگه هرمز، بر روی مناسبات ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس هم تاثیر متفاوت می‌گذارد و این فرصت استثنایی برای ایران به وجود می‌آورد.

این کارشناس اقتصادی گفت: ایران از طریق تنگه هرمز نه تنها می‌تواند ابزار تحریمی را بردارد بلکه به عنوان قدرت منطقه‌ای می‌تواند در قبال کشورهایی که در ائتلاف با آمریکا تحریم‌هایی را ایجاد کرده بودند، تحریم‌هایی را اعمال کند. به نظرم یک نکته قابل توجهی این است که امروز یک فرصت استثنایی در این وضعیت برای ایران پیش آمده است که نباید آن را از دست داد.

راغفر همچنین درباره اثرگذاری وضعیت تنگه هرمز بر اقتصاد جهانی تاکید کرد: تداوم افزایش قیمت انرژی آثار مستقیم بر روی رکود توام با تورم در آمریکا گذاشته و تاثیری تعیین‌کننده در رفتار آمریکا در قبال ایران دارد. کنترل تجارت از طریق خلیج فارس قطعا بر روی قیمت‌های جهانی اثر می‌گذارد و آنها هم تورم حاصل از افزایش هزینه‌های تجارت را باید بپذیرند. البته برای اینکه آثار سوﯨ آن بر اقتصاد ایران به حداقل برسد نیاز است که بازنگری جدی در سیاست‌های دهه‌های اخیر در کشور داشته باشیم.

وی افزود: افزایش قیمت‌ها می‌تواند در کشور ما هم اثرگذار باشد، کمااینکه شاهد آن بودیم که پتروشیمی‌ها، محصولات خود را در داخل کشور با قیمت جهانی به فروش می‌رسانند و قیمت جهانی را اعمال می‌کنند و منافع آن هم همواره به جیب گروه‌های خاص می‌رود اما هزینه آن را مردم می‌پردازند.

این کارشناس اقتصادی گفت: حتما امکان اخذ عوارض و اعمال تعرفه بر تنگه هرمز وجود دارد و آنهایی که این موضوع را انکار می‌کنند باید نگاه خود را به این مسأله معطوف کنند که دنیا براساس قانون اداره نمی‌شود و همواره منافع در راستای قدرت‌های جهانی بوده و نه همه کشورها. آنچه که قواعد جهانی را تعریف می‌کند زور و قدرت است.

راغفر ادامه داد: امروز مهار تنگه هرمز نیاز به قدرت نظامی دارد که این قدرت نظامی هم نیازمند هزینه است که برآورد کردن این هزین‌ها را می‌توان از اعمال تعرفه به دست آورد.

وی اظهار داشت: باید تاکید شود که تنگه هرمز بسته نشده بلکه با قواعد مشخص اداره می‌شود و قاعده‌گذاری ایران مبنی بر این است که کشتی‌ها از آبراه‌های ایران عبور کنند و تعرفه مناسب هم بپردازند. ایران تنگه را نبسته، بلکه قاعده گذاری جدید گذاشته و البته تهدید هم کرده که با تهاجم بیشتر، تنگه را می‌بندد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: باید توجه داشت که این جنگ به وضوح نشان داد که حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس تنها برای امنیت اسرائیل و بی‌ثبات شدن اقتصاد ایران بوده و ما هم باید از ابزارهای مناسب استفاده و تهدیدها را خنثی کنیم.

