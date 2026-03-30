به گزارش ایلنا مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق و معاون برق و‌انرژی وزارت نیرو با اشاره به سوابق پایداری شبکه در دوران جنگ تحمیلی و تداوم تهدیدات در هفته‌های اخیر اظهار داشت: شبکه‌های برق ما به صورت مستمر مورد تهدید و حملات دشمنان صهیونی- آمریکایی قرار گرفته‌اند، اما با تلاش شبانه روزی همکاران و‌گروه‌های عملیاتی صنعت برق، مردم کمتر شاهد خاموشی بوده‌اند. در هر نقطه‌ای که اختلالی ایجاد شده، بلافاصله نسبت به رفع آن اقدام شده است.