آمادگی کامل صنعت برق برای مقابله با تهدیدها و سناریوهای بحرانی
سخنگوی صنعت برق گفت: در صورت بروز هرگونه حادثه برای هر یک از نیروگاه ها، برنامه ریزی شده است تا از ظرفیت سایر نیروگاههای سالم و واحدهای ذخیره برای تأمین برق شبکه استفاده شود.
به گزارش ایلنا مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق و معاون برق وانرژی وزارت نیرو با اشاره به سوابق پایداری شبکه در دوران جنگ تحمیلی و تداوم تهدیدات در هفتههای اخیر اظهار داشت: شبکههای برق ما به صورت مستمر مورد تهدید و حملات دشمنان صهیونی- آمریکایی قرار گرفتهاند، اما با تلاش شبانه روزی همکاران وگروههای عملیاتی صنعت برق، مردم کمتر شاهد خاموشی بودهاند. در هر نقطهای که اختلالی ایجاد شده، بلافاصله نسبت به رفع آن اقدام شده است.
تمهیدات لازم برای سناریوهای بحرانی
وی با اشاره به تهدیدات مستقیم اخیر علیه بخش نیروگاهی کشور تأکید کرد: پیش بینیهای لازم و تمهیدات پدافندی اندیشیده شده است. رجبی مشهدی در این رابطه افزود: «در صورت بروز هرگونه حادثه برای هر یک از نیروگاه ها، برنامه ریزی شده است تا از ظرفیت سایر نیروگاههای سالم و واحدهای رزرو برای تأمین برق شبکه استفاده شود.
معاون برق وانرژی وزارت نیرو خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش مصرف در ایام تعطیلات نوروز و تعطیلی بخشی از کسب وکارها، فرصت مناسبی برای مدیریت شبکه و جایگزینی ظرفیتها فراهم است.