ایلنا بررسی میکند؛
پرشدگی سدها به ۴۶ درصد رسید/ بارندگی ۹ استان همچنان زیر نرمال
میزان پرشدگی سدها نیز ۴۶ درصد است، بعبارت دیگر علیرغم بارندگیها همچنان ۵۴ درصد حجم مخازن سدها خالی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، بررسی اوضاع سدها تا ۷ فروردین سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ حاکی از آن است که یک میلیارد و ۷۵۴ میلیون متر مکعب آب وارد سدها شده که نسبت به یک میلیارد و ۳۸۵ میلیون متر مکعب سال آبی گذشته ۲۷ درصد افزایش داشته است.
در حال حاضر موجودی آب سدها ۲ میلیارد و ۴۶۰ میلیون متر مکعب است که میزان آن تقریبا مشابه سال آبی گذشته است.
با وجود بارشهای مناسب روزهای اخیر که تا حدی شرایط منابع آبی کشور را بهبود داده است، آمارهای رسمی نشان میدهد توزیع بارش در کشور یکنواخت نبوده و همچنان ۹ استان پرجمعیت در وضعیت زیرنرمال قرار دارند.
رصد بارش تا ۶ فروردین سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ بیانگر آن است که ارتفاع کل ریزش های جوی کشور ۱۷۱.۴ میلیمتر است.
این مقدار بارندگی در دورههای مشابه درازمدت ۱۸۱.۶ میلیمتر و در دوره مشابه سال آبی گذشته ۱۱۸.۸ میلیمتر بوده است.
بررسی آمار بارش کشور نشان میدهد میزان بارندگی در سال آبی جاری در مجموع حدود ۳ درصد بیشتر از میانگین بلندمدت و حدود ۵۹ درصد بیشتر از سال گذشته بوده است.
در حال حاضر ۹ استان کشور با جمعیتی بیش از ۳۰ میلیون نفر همچنان در وضعیت زیرنرمال بارشی قرار دارند. در برخی استانها از جمله تهران، قم و مرکزی میزان بارش بیش از ۳۰ درصد کمتر از میانگین بلندمدت ثبت شده است.
این گزارش می افزاید؛ استان تهران با کاهش حدود ۳۲ درصدی بارش نسبت به میانگین بلندمدت، پس از قم در میان استانهای کشور از نظر کمبود بارش در وضعیت نامطلوبتری قرار دارد.
رتبه بارش کشور در میان ۵۸ سال آماری، در جایگاه بیستوپنجم قرار دارد که نشان میدهد با وجود بارشهای اخیر، هنوز شرایط کاملا مطلوب نیست.
به دلیل الگوی مکانی بارشها و همچنین بارش برف در برخی مناطق، وضعیت سدها در همه حوضهها یکسان نیست. در حالی که مخازن سدهای حوضههایی مانند کارون، کرخه و مرزی غرب شرایط بهتری دارند، سدهای تأمینکننده آب استانهایی مانند تهران، اصفهان، خراسان رضوی، قم، زنجان و مرکزی همچنان در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.
به همین دلیل تأمین آب شرب در برخی شهرهای وابسته به این منابع از جمله تهران، کرج، مشهد، اراک، قم، اصفهان و یزد با محدودیتهایی مواجه است و مدیریت مصرف آب همچنان یک ضرورت جدی محسوب میشود.