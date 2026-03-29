به گزارش ایلنا، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: پرسشنامه ای از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و با همکاری اتاق‌های بازرگانی استان‌ها طراحی شده و رؤسای اتاق‌های سراسر کشور با تکمیل آن، به جمع‌آوری نظام‌مند اطلاعات میدانی از وضعیت بنگاه‌های تولیدی، خدماتی و کشاورزی، میزان خسارات وارده و تغییرات در شاخص‌های کلیدی همچون تولید، اشتغال و بازار کمک می‌کنند.

او با بیان اینکه پرسشنامه «رصد و پایش وضعیت بنگاه‌های اقتصادی» با رویکردی ساختاریافته و تحلیلی، در ۸ بخش اصلی شامل مشخصات بنگاه، موقعیت جغرافیایی، نوع فعالیت، وضعیت پیش از جنگ، وضعیت فعلی، نوع و شدت آسیب‌ها، نیازهای فوری و ارزیابی اتاق استان تدوین شده است؛ افزود: این پرسشنامه، امکان تجمیع و تحلیل دقیق داده‌ها را در سطح ملی فراهم می‌سازد.

حسن‌زاده با اعلام اینکه مهلت ارسال اولین داده‌های میدانی از سوی اتاق‌های سراسر کشور به مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تا 20 فروردین ماه ۱۴۰۵ تعیین شده است، گفت: داده‌های گردآوری‌شده، مبنای طراحی سیاست‌های حمایتی و جبرانی هدفمند در دوره بحران و همچنین برنامه‌ریزی برای بازسازی اقتصادی در دوره پسابحران خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین، به‌منظور ایجاد وحدت رویه در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در در فرآیند گردآوری و ورود داده‌ها، «راهنمای تکمیل پرسشنامه» به‌عنوان سند پشتیبان تهیه شده است که ضمن تبیین تعاریف شاخص‌ها، نحوه برآورد خسارات، و الزامات کیفی داده‌ها، بر ثبت اطلاعات دقیق، مستند و در صورت لزوم استفاده از برآوردهای قابل اتکا تأکید دارد.

