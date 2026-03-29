با حضور در ستاد مرکزی شرایط اضطراری هلالاحمر انجام شد؛
وزیر راه و شهرسازی به پویش «جبهه مردمی ایران ما» پیوست/تخریب و آسیب دیدگی ۱۰۲ هزار و ۴۳ واحد غیرنظامی
وزیر راه و شهرسازی با حضور در ستاد مرکزی شرایط اضطراری جمعیت هلالاحمر، ضمن قدردانی از تلاشهای امدادگران این جمعیت، با پوشیدن لباس هلالاحمر به پویش «جبهه مردمی ایران ما» که با هدف کمک به مردم در شرایط جنگی راهاندازی شده است، پیوست.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ، فرزانه صادق، با حضور در ستاد مرکزی شرایط اضطراری هلالاحمر، ضمن خداقوت به مسئولان و اعضای این جمعیت از تلاشهای آنان در خدمترسانی به مردم قدردانی کرد.
وی در این دیدار خطاب به امدادگران و نیروهای حاضر در میدان گفت: به شما عزیزانی که در میدان حضور دارید و بابت تمام زحماتی که برای مردم و کشور میکشید، دست مریزاد میگویم و از تلاشهای شما صمیمانه تشکر میکنم.
صادق ادامه داد: لباس شما، لباس مقدسی است. قدر این لباس مقدس را بدانید؛ چرا که بیتردید خیر دنیا و آخرت را برای شما به همراه خواهد داشت.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شرایط کشور و ضرورت همدلی و کمک به مردم اظهار کرد: من و تمام همکارانم به پویش «جبهه مردمی ایران ما» که توسط هلالاحمر و در راستای کمک به مردم در شرایط جنگی کشور راهاندازی شده است، میپیوندیم.
وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به پایان شرایط جنگی گفت: امیدوارم سایه این جنگ با عزت، اقتدار و پیروزی ایران و ایرانی از سر مردم کم شود.
وزیر راه و شهرسازی در جریان این حضور با پوشیدن لباس هلالاحمر، به عنوان عضو افتخاری این جمعیت معرفی شد و به پویش «جبهه مردمی ایران ما» پیوست.
همچنین صادق با حضور در ستاد مرکزی شرایط اضطراری هلالاحمر، ضمن قدردانی از ایثارگری امدادگران در سراسر کشور، بر لزوم مستندسازی و پیگیری حقوقی آسیبهای وارده به زیرساختهای مسکونی و مراکز امدادی در جریان جنگ تحمیلی تأکید کرد و لباس امدادگری را نماد آرامش و همبستگی ملی دانست.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نقش نمادین پوشش امدادگران در ارتقای امنیت روانی جامعه تصریح کرد: در بحرانیترین شرایط، مشاهده لباس مقدس امدادگری برای مردم ایران پیامآور آرامش و نجات است. این جایگاه رفیع پاداشی معنوی در دنیا و آخرت به همراه دارد.
وی همچنین با مقایسه خدمت در عرصههای مختلف امدادی افزود: در وزارت راه و شهرسازی نیز همواره تأکید دارم که کارکنان راهداری باید قدردان لباس خدمت خود باشند؛ چراکه آنان نیز در سختترین شرایط اقلیمی، برای امنیت مردم تلاش میکنند و پیوند عمیقی میان روحیه خدمترسانی در هلالاحمر و سازمان راهداری وجود دارد.
محکومیت نقض کنوانسیونهای بینالمللی و حمله به غیرنظامیان
صادق در ادامه با انتقاد از سکوت مجامع بینالمللی در قبال نقض قوانین بشردوستانه گفت: گزارشهای ارائه شده نشاندهنده افزایش آمار خسارات است. در حالی که ادعاهای جهانی بر صلح و عدم حمله نظامی به مراکز امدادی و مسکونی تأکید دارد، شاهد هدف قرار گرفتن بیش از ۸۰ هزار واحد مسکونی و ۱۸ مرکز امدادی هلالاحمر هستیم. حمله به مراکز درمانی و امدادی که وظیفه ذاتی آنها خدمترسانی در بحران است، برخلاف تمامی پروتکلهای جهانی و حقوق بشری است.
وی با تأکید بر صلحطلبی جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: ایران هیچگاه آغازگر جنگ نبوده و حتی در زمان وقوع حملات نیز در مسیر گفتگو حضور داشت، اما تجاوزات اخیر که از خاک برخی کشورها صورت گرفت، ضرورت پیگیری حقوقی را دوچندان کرده است. تمامی گزارشهای تخصصی و مستندات آسیب به زیرساختهای مسکونی و ترابری، دستهبندی شده و برای پیگیری در مجامع قانونی در اختیار مراجع ذیصلاح قرار خواهد گرفت.
تجلی ایدئولوژی و همبستگی ملی در مقابله با تهدیدات
وزیر راه و شهرسازی، پایداری و عزت ایران را مرهون همبستگی مردم دانست و گفت: اراده ملت ایران تمامی معادلات دشمنان را بر هم زده است. نمونه بارز این غیرت ملی، رانندگانی هستند که داوطلبانه از دورترین نقاط کشور برای جابهجایی بار و کالا در شرایط جنگی پیشقدم شدهاند تا ثابت کنند عزت و اقتدار این سرزمین با تهدید زیر سؤال نمیرود.
وی اذعان کرد: این روحیه و ایدئولوژی، همان عاملی است که ایران را سربلند نگه داشته است. امدادگران و نیروهای حاضر در میدان، نخستین کسانی هستند که در کمترین زمان ممکن کنار مردم قرار میگیرند و این حضور مستمر در میادین و صحنههای عملیاتی، نماد پشتیبانی تمامقد از ملت است.
تعامل راهبردی وزارت راه و شهرسازی با جمعیت هلالاحمر
صادق با اشاره به گستردگی مأموریتهای مشترک میان دو مجموعه اظهار کرد: هلالاحمر عضو اصلی و مؤثر در بسیاری از شوراهای عالی و کمیتههای تخصصی وزارت راه و شهرسازی از جمله شورایعالی ترابری، کمیسیون ایمنی راهها و دیگر شوراهای این وزارتخانه است.
صادق با اشاره به گستردگی مأموریتهای مشترک میان دو مجموعه اظهار کرد: هلالاحمر عضو اصلی و مؤثر در بسیاری از شوراهای عالی و کمیتههای تخصصی وزارت راه و شهرسازی از جمله شورایعالی ترابری، کمیسیون ایمنی راهها و دیگر شوراهای این وزارتخانه است. حضور فعال نمایندگان این جمعیت در مدیریت بحرانهایی نظیر سیل و طرحهای ترافیکی نوروز، بسیار کلیدی و راهگشا بوده است.
وزیر راه و شهرسازی در پایان با ابراز امیدواری برای پایان یافتن سایه جنگ با تکیه بر اقتدار ملی، تصریح کرد: پیروزی متعلق به ایران و ایرانی است. من و تمامی همکارانم در وزارت راه و شهرسازی، خود را بخشی از پویش مردمی “ایران ما” میدانیم و تا برقراری ثبات کامل در کنار مردم و نیروهای امدادی خواهیم بود.
نجات ۸۰۰ مصدوم زنده از زیر آوار در تهران توسط امدادگران هلالاحمر
پیرحسین کولیوند در نشست ستاد مرکزی مدیریت عملیات اضطراری این جمعیت که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، با اشاره به آمادگی کامل نیروهای امدادی گفت: تیمهای عملیاتی هلالاحمر تاکنون موفق شدهاند ۸۰۰ مصدوم را بهصورت زنده از زیر آوار خارج و به مراکز درمانی منتقل کنند.
وی با ارائه گزارشی از خسارات وارده افزود: از ابتدای حملات، در مجموع ۱۰۲ هزار و ۴۳ واحد غیرنظامی شامل ۸۰ هزار و ۲۱۲ واحد مسکونی و ۲۰ هزار و ۹۱۷ واحد تجاری دچار آسیب جدی شده یا بهطور کامل تخریب شدهاند که از این تعداد، ۳۶ هزار و ۳۶۹ واحد مربوط به استان تهران است.
کولیوند همچنین از آسیب به زیرساختهای درمانی و امدادی خبر داد و تصریح کرد: در این حملات، ۲۹۶ مرکز دارویی، درمانی، بهداشتی و اورژانسی آسیب دیدهاند. علاوه بر این، ۶۰۰ مدرسه و ۱۸ مرکز هلالاحمر نیز تخریب یا بهشدت آسیبدیده و از چرخه خدمترسانی خارج شدهاند.
رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به خسارات وارد شده به ناوگان امدادی گفت: سه بالگرد امدادی و ۴۸ دستگاه خودروی امدادی شامل آمبولانسها و خودروهای تخصصی نیز در جریان حملات دچار آسیب یا تخریب شدهاند.