معاون مسافری راه‌آهن در گفت‌وگو با ایلنا:

قطار فوق‌العاده ترکیه راه‌اندازی شد

معاون مسافری راه‌آهن از افزایش تردد قطار تهران - وان و بالعکس خبر داد

غلامحسین کریمی، معاون‌‌ مسافری راه‌آهن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا از برقراری قطار فوق‌العاده ترکیه خبر داد و گفت: بر اساس این برنامه، علاوه بر قطارهای برنامه‌ای، تعدادی قطار فوق‌العاده هم در مسیرهای پرتردد کشور و یک قطار فوق العاده تهران به وان و بالعکس برای پاسخگویی به نیاز مسافران در نظر گرفته شده است. 

وی ادامه داد: با توجه به تقاضا مسافران ورودی و خروجی؛ تردد قطار تهران - وان و بالعکس از دو روز در هفته به سه روز در هفته افزایش پیدا کرد و ظرفیت جدید قطار ترکیه در سایت‌ها و سکوهای فروش بلیت، قابل مشاهده و خرید است.

معاون مسافری راه‌آهن اظهار داشت: همچنین برای مسیر تهران- مشهد هم قطار فوق‌العاده برقرار شده است که ظرفیت خالی هم وجود دارد.

کریمی تاکید کرد: متقاضیان توجه داشته باشند که بلیت‌های انصراف دهندگان و بلیت‌های استرداد شده به چرخه فروش بلیت در سایت‌ها برمی‌گردد از این احتمال اضافه شدن به ظرفیت فروش وجود دارد. 

وی افزود: هیچ تغییری در زمان حرکت قطارها ایجاد نشده و تاخیر در حرکت قطارها هم در حداقل حالت قرار دارد و درخواست از مسافران این است که در زمان درج شده در بلیت در ایستگاه‌های راه‌آهن حاضر باشند.

اخبار مرتبط
