راه اندازی اینترنت بینالمللی برای تجار
در پی محدودیتهای اینترنتی ناشی از شرایط جنگی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران جهت حمایت از اعضای خود در تعطیلات نوروز، امکان دسترسی به اینترنت بینالمللی در محل اتاق را فراهم کرده است. اعضا میتوانند با ثبت درخواست، از این خدمت ویژه بهرهمند شوند.
به گزارش ایلنا، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در اطلاعیهای اعلام کرد به منظور پشتیبانی از اعضای خود در شرایط خاص کنونی و محدودیتهای اعمالشده بر دسترسی به اینترنت بینالمللی، امکان استفاده از این خدمات را در ایام تعطیلات نوروزی فراهم کرده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که جنگ و محدودیتهای ناشی از آن، دسترسی به بسترهای ارتباطی بینالمللی را با چالش مواجه کرده است.
این اقدام اتاق بازرگانی تهران با هدف اصلی تأمین پایدار کالا و تجهیزات ضروری مورد نیاز کشور صورت میگیرد و ارتباطات اینترنتی تجاری اعضا در محل اتاق برای استفاده در تعطیلات نوروز تسهیل خواهد شد.
اعضای اتاق بازرگانی تهران که نیاز به استفاده از خدمات دسترسی به اینترنت بینالمللی دارند، میتوانند با مراجعه به آدرس اینترنتی https://service.tccim.ir/dp?form_id=۴۰۳ نسبت به تکمیل فرم درخواست اقدام کنند. پس از ثبت اطلاعات در سامانه مربوطه، مرکز تماس اتاق بازرگانی تهران هماهنگیهای لازم را برای تعیین روز، ساعت و محل مراجعه اعضا انجام خواهد داد. اطلاعات مربوط به زمان و مکان مراجعه، از طریق پیامک به شماره همراه دارنده کارت بازرگانی اطلاعرسانی خواهد شد.
امکان استفاده از این خدمات دسترسی به اینترنت بینالمللی، صرفاً در محل اتاق تهران و برای دارندگان کارت بازرگانی یا کارت عضویت معتبر اتاق بازرگانی تهران امکانپذیر است. این تدبیر، گامی مؤثر در جهت حفظ پویایی اقتصادی و تسهیل مراودات تجاری در دوران تعطیلات نوروزی محسوب میشود.