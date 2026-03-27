اطلاعیه شماره ۱ مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه
کد خبر : 1766304
اطلاعیه مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه پیرامون حمله آمریکایی صهیونی به این مجتمع صنعتی به شرح ذیل است.
به گزارش ایلنا، ساعتی پیش دشمن آمریکایی صهیونی در ادامه جنایات و اقدامات مذبوحانه خود به بخشی از تأسیسات برق مجتمع فولاد مبارکه و بخشی از کارگاه ناحیه فولادسازی حمله کرد.
بلافاصله تیمهای ایمنی، آتشنشانی و فنی در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای مدیریت شرایط را آغاز کرده اند.
وضعیت در حال حاضر تحت کنترل قرار گرفته است و کارشناسان در حال بررسی دقیق ابعاد فنی و میزان خسارات وارده هستند. از هموطنان عزیز و فعالان رسانهای درخواست میشود اخبار مربوط به این موضوع را صرفاً از طریق مبادی رسمی اطلاعرسانی مجتمع دنبال نمایند.