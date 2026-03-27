اطلاعیه شماره ۱ مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه

اطلاعیه مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه پیرامون حمله آمریکایی صهیونی به این مجتمع صنعتی به شرح ذیل است.

به گزارش ایلنا، ساعتی پیش دشمن آمریکایی صهیونی در ادامه جنایات و اقدامات مذبوحانه خود به بخشی از تأسیسات برق مجتمع فولاد مبارکه و بخشی از کارگاه ناحیه فولادسازی حمله کرد.

بلافاصله تیم‌های ایمنی، آتش‌نشانی و فنی در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای مدیریت شرایط را آغاز کرده اند.

وضعیت در حال حاضر تحت کنترل قرار گرفته است و کارشناسان در حال بررسی دقیق ابعاد فنی و میزان خسارات وارده هستند. از هموطنان عزیز و فعالان رسانه‌ای درخواست می‌شود اخبار مربوط به این موضوع را صرفاً از طریق مبادی رسمی اطلاع‌رسانی مجتمع دنبال نمایند.

