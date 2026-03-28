اطلاعیه شماره ۳ مدیریت ارتباطات فولاد مبارکه

به گزارش ایلنا، به اطلاع می‌رساند در پس حمله جنایتکارانه آمریکایی صهیونیستی به مجتمع فولاد مبارکه، طبق ارزیابی‌های صورت گرفته تا این لحظه، نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۱۴ مگاواتی شهید حاج احمد کاظمی، نیروگاه قدیم ۲۵۰ مگاواتی فولاد مبارکه، تعدادی از مدول‌‌های احیای مستقیم و بخشی از کارگاه تولیدی ناحیه فولادسازی این مجتمع مورد اصابت قرار گرفته و متحمل خسارت شده اند.

این اطمینان را به مشتریان و مردم شریف کشور می دهیم با عنایت به برنامه ریزی ها و تمهیدات از قبل صورت گرفته در این مجموعه بزرگ صنعتی، حداکثر تلاش و اقدامات لازم در خصوص تداوم تولید و تأمین محصولات فولادی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/