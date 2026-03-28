همدلی، بزرگترین سرمایه فولاد مبارکه / حمله به فولاد مبارکه حمله به منافع میلیون ها ایرانی است

به گزارش ایلنا، پیام دکتر سعید زرندی مدیرعامل فولاد مبارکه در پی حمله آمریکایی_صهیونی به بخشی از واحدهای این کارخانه به شرح زیر منتشر شد:

ملت شریف ایران؛

چنانچه مستحضر هستید علیرغم منع تمام قوانین بین المللی در خصوص عدم تهاجم به صنایع غیرنظامی در زمان جنگ، حمله ناجوانمردانه آمریکایی - صهیونیستی به فولاد مبارکه ، منجر به شهادت و مجروح‌شدن جمعی از همکاران عزیز و خسارت به نیروگاهها و بخش های تولیدی این مجموعه صنعتی شد و بار دیگر عمق کینه دشمنان ملت ایران را از پیشرفت صنعت فولاد ایران و بزرگترین تولیدکننده فولاد خاورمیانه و شمال آفریقا را آشکار ساخت.

از آنجا که فولاد مبارکه نماد خودباوری ملی و سرمایه میلیون ها سهامدار ایرانی است، این واقعه تلخ همه ما را متاثر کرد لیکن سیل پیام‌ها و حمایت‌های همکاران شاغل و بازنشسته، مشتریان، شرکای کسب و کار و تامین کنندگان مبنی بر حضور پای کار این مجتمع به عنوان سرمایه ملی ایرانیان، دلگرمی و سرمایه بزرگی برای خانواده بزرگ فولاد مبارکه است.

از نظر اینجانب در کنار گذر از مرز ۷/۵ میلیون تن تولید فولاد خام و رکوردهای فروش و درآمد سال گذشته، بزرگترین رکورد تاریخ فولاد مبارکه دیروز و امروز در حال رقم خوردن است و آن رکورد همدلی و اتحاد است.

به همین پشتوانه به تمامی ذینفعان، سهامدارن، مشتریان، همکاران و در یک کلام ملت شریف ایران اعلام میدارم از آنجا که تمهیدات گذشته در خصوص این حمله وحشیانه برای برنامه ریزی تولید و تحویل محصولات و سناریوهای ترمیم، توسط همکاران ما پیش بینی شده است، متعهد خواهیم شد همسنگر با رزمندگان ایران اسلامی، در کمترین زمان ممکن خط تولید را به روال معمول باز گردانیم.

فولاد مبارکه اکنون مدال شهادت یکی از فرزندان خود را برگردن آویخته و تعدادی از همکاران ما مجروح شده اند لذا به نمایندگی از هزاران نفر از جامعه کارگری صنعت فولاد، از نهادهای بین المللی خصوصاً یونیدو و انجمن جهانی فولاد، درخواست پیگیری و پیشگیری از تکرار اینگونه وقایع را دارم.

دشمن سخیف تاب دیدن ایران را در بین ده تولیدکننده برتر فولاد را نداشت و به همین دلیل نفرت انباشته خود را با حمله به فولاد مبارکه تلافی نمود. تعهد ما به فرمان مقام معظم رهبری ، ما را بیش از پیش برای تلاش مضاعف استوار خواهد نمود تا ورقی دیگر از دفتر افتخارات فولاد مبارکه را در تاریخ ایران عزیز ثبت نماییم. ان‌شاءالله سعید زرندی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه

