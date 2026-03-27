اطلاعیه روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان پیرامون حمله هوایی دشمنان به این شرکت
به گزارش ایلنا ، روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان پیرامون حمله هوایی دشمنان به این شرکت اطلاعیه ای صادر کرد، متن این اطلاعیه در ادامه آمده است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
بار دیگر خوی ددمنشانهی دشمن آمریکایی صهیونیستی با حمله به شرکت فولاد خوزستان عیان شد. آری دشمنان جنایتکار بدون در نظر گرفتن قوانین جنگی به زیرساختهای غیرنظامی ایران اسلامی حملهور شدند.
این شرکت تولیدی با سرمایه بیش از ۱۲۰ هزار سهامدار از ملت شریف ایران و با تلاش شبانه روزی بیش از ۱۷ هزار کارگر سختکوش نقش مهمی در معیشت مردم استان خوزستان و ایران اسلامی ایفا می نمود که عصر امروز مورد تجاوز وحشیانه جنگنده های آمریکاییصهیونیستی قرار گرفت.
هرچند که چنین حملاتی در دفاع مقدس ۸ ساله و نیز دفاع مقدس دوازده روزه نتوانست خللی در ارادهی فولادمردان خوزستان ایجاد کند.
در حال حاضر و با حضور نیروهای امدادی و مدیران شرکت، شرایط تحت کنترل کامل می باشد و متولیان امر در حال برآورد خسارات می باشند. طی این حمله تعدادی از کارگران خط تولید مصدوم شده که به مراکز درمانی اعزام گردیدند.
کارکنان شرکت فولاد خوزستان ضمن محکوم کردن این حملهی وحشیانه، اعلام میدارند، در کنار سایر ارکان کشور و همراه با مردم دلیر و بصیر ایران که در حال میدانداری و فداکاری برای اسلام و ایران هستند؛ نسبت به ادامه شجاعانه تولید مصمم و در صحنه خواهند ماند.
از هموطنان شجاع و هوشیار درخواست داریم، ضمن بیاعتنایی به شایعات بی اساس، اخبار را از مراجع رسمی دنبال کنند.
مدیریت روابط عمومی