جهش تولید و ارتقای کیفیت در خط اسیدشویی شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد در سال ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا، مهرداد عسگری، مدیرعامل شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد، با تأکید بر نقش راهبردی خط اسیدشویی در تکمیل زنجیره ارزش این مجموعه، سال ۱۴۰۴ را دوران تثبیت پایداری تولید و ارتقای کیفیت سطحی محصولات برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این خط در سال ۱۴۰۴ با ظرفیت نامی ۵۰۰ هزار تن، علاوه بر کاهش ریسک‌های عملیاتی، توان رقابتی شرکت را در بازار ورق‌های کیفی و تأمین نیاز صنایع پایین‌دستی به‌طور محسوسی افزایش داده است.

مدیرعامل شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد راه‌اندازی واحد بازیابی اسید این شرکت را گامی بلند در مسیر تولید سبز با هدف کاهش هزینه‌ها، حفظ محیط زیست و ایجاد ارزش‌افزوده از طریق تولید پودر اکسید آهن،تشریح کرد.

محمدعلی فدایی، مدیر تولید خط اسیدشویی شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد با تشریح دستاوردهای عملیاتی این واحد، از ثبت رکوردهای قابل توجه در اندک زمانی که از بهره برداری این خط می گذرد در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در سایه بهینه‌سازی فرآیندها، رکورد تولید روزانه به ۱,۲۳۲ تن(در بهمن ماه) و رکورد تولید ماهانه به ۱۴,۸۴۸ تن (در آبان ماه) ارتقا یافت که نشان‌دهنده پویایی و بهره‌وری بالای این خط است.

وی مهم‌ترین اقدامات توسعه‌ای و فنی این واحد را به شرح زیر برشمرد: تجهیز خط به سایدتریمر و روغن‌کاری الکترواستاتیک: فراهم‌سازی امکان تولید با عرض‌های خاص و ارتقای استانداردهای کیفی جهت ارائه خدمات به مشتریان استراتژیک از جمله فولاد مبارکه.

فدایی در پایان تأکید کرد: خط اسیدشویی نورد فولاد زرین با عبور از مرحله راه‌اندازی، اکنون در فاز بهره‌برداری پایدار قرار دارد و تمرکز اصلی در سال جدید، استفاده حداکثری از ظرفیت اسمی و استمرار رکوردهای کیفی خواهد بود.

