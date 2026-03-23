به گزارش ایلنا، متن پیام دکتر سعد محمدی به این شرح است:

بسم‌الله‌ الرحمن الرحیم

یا مقلب‌القلوب والابصار

یا مدبر‌اللیل و النهار

یا محول‌الحول والاحوال

حول حالنا الی احسن‌الحال

هم‌زمانی حلول سال نو و رستاخیز طبیعت با عید سعید فطر، عید طاعت و بندگی را به فال نیک گرفته، در ایامی که عطر جانفزای حماسه و ایثار در هر کوی و برزن ایران عزیز پیچیده است، این دو عید سعید را به یکایک هم‌میهنان عزیز به ویژه دلاورمردان عرصه دفاع کشور تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

همچنین با درود بر روح پرفتوح امام راحل و رهبر شهید انقلاب و سایر شهدای گرانقدر میهن اسلامی، سلامت و توفیق روزافزون رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای و سایر مسئولین خدوم نظام اسلامی را از درگاه ایزد متعال خواهانم.

مجموعه هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن) به عنوان یکی از مهمترین شرکتهای توسعه‌محور و تاثیرگذار در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور در سال ۱۴۰۴ علیرغم وجود تمام مشکلات توانسته است کارنامه عملکردی قابل قبولی را در ارتقای کمی و کیفی تولیدات و پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای خود ارائه نماید.

پیشرفت قابل توجه طرح‌های بزرگی چون کارخانه ۱.۶ میلیون تنی آهن‌اسفنجی بیجار، گندله‌سازی ۱ میلیون تنی صبا امید غرب خاورمیانه در استان کردستان، آهن اسفنجی ۱.۱ میلیون تنی آرتاویل در استان اردبیل و سایر طرح‌ها و پروژه‌های مهم این مجموعه همچون مجتمع مس جانجا در استان سیستان و بلوچستان، پروژه‌های در شرف اتمام نیروگاه خورشیدی در استانهای سمنان و کرمانشاه، و... نمونه‌ای از عملکرد قابل قبول "ومعادن" در سال ۱۴۰۴ بوده است.

امروز «ومعادن» با راهبری هفت طرح پیشران ملی و سرمایه‌گذاری گسترده در اکتشاف (که نتیجه آن افزایش بالغ بر ۳۰۰ میلیون تن ذخایر جدید سنگ‌آهن بوده است)، رسالت خود را تکمیل زنجیره ارزش و توسعه کمی و کیفی تولید می‌داند.

تعداد ۱۰۲ پروژه مهم در زنجیره تولید معدن و صنایع معدنی توسط گروه شرکتهای توسعه معادن و فلزات با ارزشی حدود ۱۶.۶ میلیارد یورو در حال اجراست که سهم «ومعادن» از آن، حدود ۳.۹ میلیارد یورو می باشد.

چشم‌انداز ما روشن است: با اتکا به دانش بومی، شرکت‌های دانش‌بنیان و نیروی انسانی متخصص، نقش خود را در تامین مواد اولیه و توسعه زیرساخت‌های صنعت کشور ایفا خواهیم کرد. راه دشوار است، اما با عزمی راسخ و نگاهی جهانی، آینده صنعت معدن ایران را روشن می‌بینم.

بر خود لازم می‌دانم مراتب سپاس و قدردانی خود را از یکایک سهامداران، مدیران و پرسنل سختکوش مجموعه هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات ابراز و به نمایندگی از خانواده بزرگ "ومعادن" تجدید میثاق خود را با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و همراهی و همدلی با سایر فعالان عرصه تولید برای توسعه اقتصادی کشور اعلام نمایم.

اردشیر سعد محمدی

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات

