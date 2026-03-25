درخط تولید ورق گالوانیزه کارخانه شماره ۲ شرکت ورقخودرو به وقوع پیوست:
ثبت رکورد سالانه تولید ۲۰ روز مانده به پایان سال تحقق ۱۰۳ درصدی برنامه تولید در سال ۱۴۰۴
خط تولید ورق گالوانیزه کارخانه شماره ۲ شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری در سال ۱۴۰۴ با ثبت رکورد جدید تولید سالانه و تحقق ۱۰۳ درصدی برنامه تعیینشده، عملکردی فراتر از اهداف پیشبینیشده به ثبت رساند.
به گزارش ایلنا، بهزاد بهادرانی، معاون بهرهبرداری شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری، با اشاره به عملکرد این خط تولید در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: خط تولید ورق گالوانیزه کارخانه شماره ۲ با اتکا به برنامهریزی منسجم عملیاتی، استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و تمرکز بر ارتقای بهرهوری، موفق شد ۲۰ روز مانده به پایان سال رکورد سالانه تولید بیش از ۱۸۰ هزار تن را ثبت کند.
وی افزود: خط گالوانیزه بهعنوان یکی از بخشهای مهم تولید در کارخانه شماره ۲،نقش مؤثری در تحقق اهداف تولیدی شرکت ایفا کرده و توانسته با بهرهگیری مناسب از ظرفیتها، سهم قابل توجهی در افزایش تولید مجموعه داشته باشد.
بهادرانی همچنین با اشاره به نقش واحدهای پشتیبان در این موفقیت تصریح کرد: در کنار این خط تولید، واحدهای اسیدشویی و نورد سرد نیز با تأمین بهموقع مواد اولیه و پشتیبانی مؤثر از زنجیره تولید، نقش مهمی در دستیابی به این دستاورد ایفا کردند.
در ادامه، حمیدرضا رضاپور، مدیر سایت تولید کارخانه شماره دو شرکت ورقخودرو، با تشریح جزئیات عملکرد این خط تولید گفت: در سال ۱۴۰۴ مجموع تولید خط گالوانیزه کارخانه شماره دو به ۱۸۰ هزار و ۵۴۰ تن رسید که این میزان معادل تحقق ۱۰۳ درصدی برنامه تولید سالانه است و بیانگر بهرهبرداری مطلوب از ظرفیتهای عملیاتی این کارخانه است.
همچنین مجید عباسنژاد، رئیس خط تولید ورق گالوانیزه کارخانه شماره ۲ شرکت ورقخودرو،دستاوردهای مهم این خط در سال گذشته را تولید ورق گالوانیزه با عرض ۷۰۰ میلیمتر و همچنین محصولات گالوانیزه با ضخامت ۲۸ صدم میلی متر عنوان کرد و گفت: این محصولات با هدف تأمین نیاز صنایع لوازم خانگی تولید شده و گامی مهم در مسیر توسعه سبد محصولات و پاسخگویی به نیاز بازارهای هدف به شمار میرود.
به گفته وی، تداوم برنامههای بهبود بهرهوری، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و تلاش هماهنگ کارکنان خطوط تولید، از مهمترین عوامل دستیابی به این موفقیت بوده است.
این دستاورد در حالی به ثبت رسیده است که کارکنان متعهد کارخانه شماره ۲ شرکت ورقخودرو با تمرکز بر بهبود مستمر فرآیندها، در مسیر افزایش ظرفیت تولید، ارتقای کیفیت محصولات گام برمیدارند.