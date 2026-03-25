به گزارش ایلنا، بهزاد بهادرانی، معاون بهره‌برداری شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری، با اشاره به رویکرد مدیریتی این مجموعه در سال۱۴۰۴ افزود: دستاوردهای حاصل‌شده در این خط تولید،حاصل مدیریت بهینه منابع، انضباط عملیاتی و اجرای برنامه‌های مستمر بهبود و نگهداری تجهیزات است.

وی اضافه کرد: مدیریت هزینه‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله ربات سرباره‌گیر و سامانه‌ ضخامت‌سنج آنلاین، موجب ارتقای بهره‌وری و بهبود شاخص‌های عملکردی در کارخانه شماره یک شده است.

بهادرانی همچنین با اشاره به کاهش نوبت تعمیرات سالانه از دو نوبت به یک نوبت، از تحقق صرفه‌جویی حدود ۹۰۰ میلیارد ریالی خبر داد و این اقدام را نمونه‌ای از بهره‌برداری هوشمندانه در راستای افزایش تولید، ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌ها دانست.

وی بهره‌برداری از واحد سوخت جایگزین گاز (SNG) را نیز از دیگر اقدامات مؤثر در جهت پایداری تأمین انرژی و افزایش ضریب اطمینان خطوط تولید عنوان کرد.

در ادامه،فردین علی‌میرزایی،مدیر تولید خط گالوانیزه کارخانه شماره یک، با اشاره به عملکرد این خط گفت: در بیست‌وچهارم فروردین‌ماه ۱۴۰۴ رکورد تولید روزانه به میزان یک‌هزار و ۶۸۰ تن به ثبت رسید که نسبت به رکورد پیشین این خط افزایش قابل توجهی داشته است.

وی افزود: مجموع تولید سالانه این خط از مرز ۳۱۱ هزار تن عبور کرد و بدین ترتیب برنامه تولید سالانه به میزان ۳۱۰ هزار تن به‌طور کامل محقق شد. علی‌میرزایی خاطرنشان کرد:شاخص کیفیت از ۹۶.۷ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۹۷.۲۱ درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت و شاخص‌های بهره‌وری از جمله IO (شاخص میزان در دسترس بودن خط تولید) وMTBF (شاخص فاصله زمانی بین دو خرابی خط تولید) نیز بهبود قابل توجهی داشته‌اند. گفتنی است این دستاوردها حاصل برنامه‌ریزی دقیق، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تلاش هماهنگ کارکنان این مجموعه در مسیر ارتقای بهره‌وری و پایداری تولید است.

انتهای پیام/