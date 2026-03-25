عرضه کالاهای پرمصرف مورد نیاز مردم ادامه دارد

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان تعاون روستایی، محمدرضا طلایی در جریان بازدید از انبارهای ذخیره‌سازی کالاهای اساسی در شهرستان شهریار و همچنین غرفه‌های عرضه میوه طرح تنظیم بازار در استان تهران با اشاره به ارزیابی میدانی از حجم ذخایر اظهار داشت: در بازدید امروز از مجموعه‌های ذخیره‌سازی کالاهای اساسی در شهرستان شهریار، مشخص شد که میزان موجودی اقلام اساسی نه‌تنها کافی است بلکه بیش از نیاز روزانه شهرستان تأمین شده است. در سطح کشور نیز ذخیره‌سازی کالاهای پرمصرف در حجم قابل توجهی انجام شده و هیچ خللی در تأمین نیاز مردم وجود ندارد. اقلامی مانند برنج ایرانی و خارجی، روغن، شکر و سایر کالاهای ضروری به مقدار کافی در انبارها موجود بوده و به‌طور مستمر در حال عرضه هستند.

وی با اشاره به نقش نظارتی و حمایتی مجموعه تعاون روستایی افزود: یکی از مأموریت‌های اصلی ما در این ایام، رصد مستمر وضعیت بازار و پایش دقیق زنجیره تأمین است. هدف این است که هیچ‌گونه وقفه‌ای در توزیع کالاهای اساسی رخ ندهد. خوشبختانه عملکرد شبکه تأمین و توزیع نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی‌ها به‌درستی انجام شده و آرامش بازار حفظ شده است.

طلایی در ادامه، درباره طرح تنظیم بازار میوه شب عید توضیح داد: طرح عرضه میوه پایان سال با محوریت سیب، پرتقال و خرما به‌منظور کنترل قیمت‌ها و ایجاد دسترسی آسان مردم اجرا شد. تشکل‌های بخش کشاورزی با همکاری مجموعه تعاون روستایی این محصولات را در غرفه‌ها و فروشگاه‌های منتخب عرضه کردند. امسال تلاش شد میوه‌ها با کیفیت مطلوب، قیمت مناسب و نظارت کامل در اختیار شهروندان قرار گیرد. گزارش‌هایی که تا این لحظه دریافت کرده‌ایم، نشان‌دهنده رضایتمندی قابل توجه مردم از کیفیت و قیمت میوه‌های عرضه شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به استمرار اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: طرح تنظیم بازار تا زمانی که ستادهای استان‌ها و شرایط بازار نیاز بدانند ادامه خواهد داشت. تأمین نیاز مردم اولویت ما است و این روند تا هر زمان که ضرورت داشته باشد ادامه پیدا می‌کند. امیدواریم با ادامه عرضه کنترل‌شده و نظارت‌های دقیق، رضایتمندی عمومی همچنان حفظ شود.

طلایی افزود: همکاری مؤثر تشکل‌ها و بخش‌های مرتبط باعث شد روند عرضه با کمترین مشکل و با بیشترین کارایی انجام شود. رویکرد ما در تمام مراحل ارائه خدمت به مردم، شفافیت، توزیع به‌موقع و ایجاد آرامش در بازار است.

