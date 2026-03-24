آغاز به‌کار اداره‌های تهران با حضور ۲۰ درصدی کارکنان

آغاز به‌کار اداره‌های تهران با حضور ۲۰ درصدی کارکنان
در ایام نوروز همچون روز‌های پایانی سال ۲۰ درصد از کارکنان دولت در تهران باید در محل کار حضور داشته باشند.

به گزارش ایلنا، سازمان اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه‌ای ساعت کار و نحوه فعالیت ادارات در شرایط جنگی کنونی را برای اجرا اعلام کرد.

متن بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌های سراسر کشور به شرح زیر است:

ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبر عالی‌قدر جمهوری اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (رضوان‌الله علیه) و با توجه به تجاوز رژیم غاصب صهیونی و آمریکای جنایتکار به حریم سرزمین ایران اسلامی و با هدف استمرار ارائه خدمات عمومی به مردم و حفظ امنیت و آرامش کارمندان نظام اداری، تازمان بازگشت شرایط کشور به حالت عادی، موارد زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

۱- دستگاه‌های اجرایی مکلفند با استفاده از ظرفیت‌های موجود در قوانین و مقررات جاری، نظیر ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه دورکاری (کار در خانه) موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۶۴۸۱/۴۴۷۴۶ مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۸۹ هیئت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی و با رعایت اطلاعیه‌های شورای عالی امنیت ملی به نحوی برنامه‌ریزی نمایند که خدمات اصلی دستگاه بدون هیچ‌گونه وقفه و با حضور تعداد نیروی انسانی متناسب در محل کار، ارائه شود.

تبصره ۱- دستگاه‌های عملیاتی ارائه‌دهنده خدمات ضروری در حوزه‌هایی نظیر بهداشت و درمان، انرژی، ارتباطات، حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، آتش نشانی، امنیتی، انتظامی و دفاعی از شمول این بند مستثنی هستند و مطابق با تصمیمات مراجع ذیصلاح مربوط اقدام می‌نمایند.

تبصره ۲- اولویت برخورداری کارکان از دورکاری به ترتیب با معلولان، بانوان باردار و یا دارای فرزند معلول یا شش سال و کم‌تر، کارکنان دارای مشکلات قلبی و ریوی و بیماری‌های صعب‌العلاج است.

۲- دستگاه‌های اجرایی ارائه دهنده خدمات در حوزه‌هایی نظیر تأمین اجتماعی و مالیات موظفند به نحوی برنامه ریزی نمایند که ضمن عدم ایجاد وقفه در ارائه خدمات به مردم، ذینفعان مربوطه (اعم از بیمه‌شدگان، کارفرمایان، مالیات‌دهندگان و نظایر آن) با خسارت یا جریمه ناشی از کاهش سطح خدمات و یا تأخیر در دریافت خدمات، مواجه نشوند.

۳- استانداران می‌توانند متناسب با شرایط موجود در مناطق گوناگون کشور و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، در خصوص نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اتخاذ تصمیم نمایند.

آغاز به‌کار اداره‌های تهران با حضور ۲۰ درصدی کارکنان

آغاز به‌کار اداره‌های تهران با حضور ۲۰ درصدی کارکنان

به گزارش ایلنا، طبق بخشنامۀ سازمان اداری و استخدامی کشور و تصمیم استانداری تهران، نحوۀ فعالیت کارکنان در دستگاه‌های اجرایی در ایام نوروز همچون روز‌های پایانی سال تعیین و مقرر شده ۲۰ درصد از کارکنان دولت در محل کار حضور داشته باشند.

