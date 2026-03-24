به گزارش ایلنا، سازمان اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه‌ای ساعت کار و نحوه فعالیت ادارات در شرایط جنگی کنونی را برای اجرا اعلام کرد.

متن بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌های سراسر کشور به شرح زیر است:

ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبر عالی‌قدر جمهوری اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (رضوان‌الله علیه) و با توجه به تجاوز رژیم غاصب صهیونی و آمریکای جنایتکار به حریم سرزمین ایران اسلامی و با هدف استمرار ارائه خدمات عمومی به مردم و حفظ امنیت و آرامش کارمندان نظام اداری، تازمان بازگشت شرایط کشور به حالت عادی، موارد زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

۱- دستگاه‌های اجرایی مکلفند با استفاده از ظرفیت‌های موجود در قوانین و مقررات جاری، نظیر ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه دورکاری (کار در خانه) موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۶۴۸۱/۴۴۷۴۶ مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۸۹ هیئت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی و با رعایت اطلاعیه‌های شورای عالی امنیت ملی به نحوی برنامه‌ریزی نمایند که خدمات اصلی دستگاه بدون هیچ‌گونه وقفه و با حضور تعداد نیروی انسانی متناسب در محل کار، ارائه شود.

تبصره ۱- دستگاه‌های عملیاتی ارائه‌دهنده خدمات ضروری در حوزه‌هایی نظیر بهداشت و درمان، انرژی، ارتباطات، حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، آتش نشانی، امنیتی، انتظامی و دفاعی از شمول این بند مستثنی هستند و مطابق با تصمیمات مراجع ذیصلاح مربوط اقدام می‌نمایند.

تبصره ۲- اولویت برخورداری کارکان از دورکاری به ترتیب با معلولان، بانوان باردار و یا دارای فرزند معلول یا شش سال و کم‌تر، کارکنان دارای مشکلات قلبی و ریوی و بیماری‌های صعب‌العلاج است.

۲- دستگاه‌های اجرایی ارائه دهنده خدمات در حوزه‌هایی نظیر تأمین اجتماعی و مالیات موظفند به نحوی برنامه ریزی نمایند که ضمن عدم ایجاد وقفه در ارائه خدمات به مردم، ذینفعان مربوطه (اعم از بیمه‌شدگان، کارفرمایان، مالیات‌دهندگان و نظایر آن) با خسارت یا جریمه ناشی از کاهش سطح خدمات و یا تأخیر در دریافت خدمات، مواجه نشوند.

۳- استانداران می‌توانند متناسب با شرایط موجود در مناطق گوناگون کشور و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، در خصوص نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اتخاذ تصمیم نمایند.

به گزارش ایلنا، طبق بخشنامۀ سازمان اداری و استخدامی کشور و تصمیم استانداری تهران، نحوۀ فعالیت کارکنان در دستگاه‌های اجرایی در ایام نوروز همچون روز‌های پایانی سال تعیین و مقرر شده ۲۰ درصد از کارکنان دولت در محل کار حضور داشته باشند.

