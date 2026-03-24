رئیس شورای تامین دام کشور در گفتوگو با ایلنا:
افزایش عرضه گوشت قرمز در زمان جنگ/ مردم با کالابرگ بیشتر مرغ میخرند تا گوشت
رئیس شورای تامین دام کشور با بیان اینکه خرید کالابرگ بیشتر مرغ بوده است تا گوشت قرمز، گفت: عرضه گوشت قرمز به بازار در زمان جنگ افزایش یافت.
منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور در گفتوگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «چه زمانی کشتارگاهها آغاز به کار میکنند و گوشت قرمز و مرغ تازه وارد بازار میشود؟» گفت: کشتارگاهها از روز جمعه فعال شده و مرغ و دام زنده، کشتار میکنند تا مرغ و گوشت گرم از روز شنبه وارد بازار شود.
افزایش عرضه گوشت قرمز گرم به بازار
رئیس شورای تأمین دام کشور در مورد میزان عرضه گوشت قرمز در ایام عید، گفت: هر ساله، فروردین ماه، زمان اوج عرضه دام زنده به بازار است. از طرفی، سال پربارشی را به ویژه در زمستان و بهار داشتیم و به همین دلیل، مراتع بسیار خوبی ایجاد شده که موجب افزایش تولید دام در کشور میشود.
پوریان افزود: در کنار میزان بالای واردات گوشت قرمز منجمد و گرم به کشور، حجم دام کشتاری و گوشت گرم عرضهشده به بازار در حال حاضر بسیار بالاست.
ذخیره ۸۲ هزار تنی گوشت قرمز و مرغ در سردخانههای کشور
رئیس شورای تأمین دام کشور با اشاره به ذخیره ۸۲ هزار تنی گوشت قرمز و مرغ در سردخانههای کشور، گفت: این حجم از ذخیره گوشت نشانه این است که حجم گوشت ذخیرهسازیشده بسیار بالا و مناسب است.
پوریان ادامه داد: به همین دلیل، بیشتر نیاز بازار در بخش گوشت در پایان سال از طریق تولید داخل و گوشتهای گرم تامین شد، زیرا حجم این گوشتها و دام کشتاری به قدری بالا بود که مداوما کشتار میشد. به همین دلیل، بیشتر مصرف به سمت گوشت گرم بود و مردم کمتر گوشت منجمد خریداری کردند.
خرید کالابرگ در بخش گوشت بیشتر مرغ بوده است
رئیس شورای تأمین دام کشور گفت: بیشترین استفاده و مصرف کالابرگ در بخش گوشت مرغ بوده است.
پوریان افزود: در حال حاضر با پرشدگی بازار گوشت روبروییم و سطح دام کشتاری ما بسیار مناسب و بالاست و این نوید را میدهد که در روزهای آینده افزایش قیمت نداریم. البته از ابتدای جنگ و ایام نوروز نیز هیچ افزایش قیمتی در بخش گوشت گرم نداشتیم.
وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت گوشت منجمد در ابتدای جنگ نیز مقطعی بود و قیمت آن دوباره به قیمت پیش از جنگ بازگشت.