وزیر جهاد کشاورزی:

فعالان اقتصادی قهرمانان امنیت غذایی هستند

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در پشت جبهه نبرد فعالان اقتصادی، اصناف و اتحادیه‌ها، میدان‌دار و "قهرمانان امنیت غدایی" هستند که محکم و استوار پای کار سفره و معیشت مردم ایستاده‌اند.

به گزارش ایلنا، وزیر جهاد کشاورزی به صورت سرزده در بازار منطقه "انبار نفت" در جنوب تهران حضور یافت و از روند ذخیره‌سازی و توزیع کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی بازدید کرد.

غلامرضا نوری با اشاره به حمایت دولت از تولید و تولیدکننده با رویکرد " اقتصاد مقاومتی"، گفت: در شرایط خاص جنگ علاوه بر هماهنگی مستمر میان اصناف و دستگاه‌های متولی بخش خصوصی و تعاونی تشکل‌ها در کنار هم باید برای پیشگیری از هرگونه نوسان قیمت و کمبود، با تقویت "وحدت ملی" و "امنیت ملی" گام‌های محکم‌تری در تأمین معیشت و سفره مردم برداریم.

نوری ضمن گفت‌وگوی چهره به چهره با کسبه و نمایندگان اتحادیه‌های صنفی از تلاش‌ها و حضور مستمر آنها در خط مقدم امنیت غذایی و معیشت مردم قدردانی کرد. 

وی با بیان اینکه خط مقدم نبرد با دشمن امریکایی و صهیونی در جنگ اخیر نیروهای مسلح هستند، گفت: یکی دیگر از میدان‌های مهم در این جنگ ترکیبی "خیابان" است که مردم قهرمان ایران با حضور خود آن را حفظ کردند.

وی افزود: در پشت جبهه این نبرد فعالان اقتصادی و اصناف و اتحادیه ها که از خود مردم هستند، "قهرمانان امنیت غذایی" و میدان‌دار آن هستند، ما باید محکم و استوار در این میدان بایستیم، این وحدت و هماهنگی در پشت جبهه را حفظ کنیم تا مردم در آرامش کامل باشند.

