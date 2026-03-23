حمله به نیروگاههای ایران همسایگان را هم به خاموشی میکشد/ انسداد تنگه هرمز راهبردی است
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در واکنش به تهدید ترامپ به حمله نظامی به نیروگاههای کشور اظهار داشت: کمبود برق و گاز باعث میشود ما نتوانیم به تعهدات صادراتی از جمله صادرات به عراق عمل کنیم، کمااینکه در حمله به تاسیسات عسلویه چند روز برق و گاز عراق دچار قطعی شد در نتیجه ایجاد مشکلات کمبود در ایران فقط دامن خودمان را نمیگیرد و به کشورهای اطراف هم تسری پیدا میکند.
آرش نجفی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در واکنش به تهدید ترامپ به حمله نظامی به نیروگاه های کشور اظهار داشت: در حال حاضر باتوجه به اینکه اکثر ادارات تعطیل هستند؛ مصرف برق کم است بنابراین آسیب به سه نیروگاه کشور را دچار بلک اوت نخواهد کرد.
وی افزود: در حال حاضر، حدود ۵۸ هزار تا ۶۰ هزار مگاوات تولید برق داریم که در صورت حمله به سه نیروگاه بزرگ ایران ممکن است حدود ۱۵ هزار مگاوات برق را از مدار تولید خارج کند در نتیجه دچار بلک اوت نمیشویم مگر اینکه شرایط به سمتی برود که نتوانیم مدیریت کنیم اما در هر حال اگر دچار خاموشی صد در صدی شویم شرایط سخت خواهد بود و ممکن است ۱۵ روز طول بکشد که بتوانیم جبران کنیم.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با بیان اینکه در صورت حمله نظامی به نیروگاهها ممکن است کمبود برق پیدا کنیم، تاکید کرد: حمله به زیرساختها و نیروگاه برق خارج از منشور سازمان ملل است و این اقدامات ترامپ و کشورهایی مدعی خارج از مفاد حقوق بشر است.
وی ادامه داد: تمام کشورهای دنیا از سال ۲۰۲۱ متعهدند که در صورت جنگ زیرساختهای هم را مورد حمله قرار ندهند، اگر امریکا زیرساختهای برق ایران را مورد تعرض قرار دهد و دچار کسری برق شویم و شرایط به سمتی برود که دچار بلک اوت شویم، اوضاع دشوار خواهد شد و در غیر این صورت دچار کمبود برق میشویم.
نجفی خاطرنشان کرد: کمبود برق و گاز باعث میشود ما نتوانیم به تعهدات صادراتی از جمله صادرات به عراق عمل کنیم کمااینکه در حمله به تاسیسات عسلویه چند روز برق و گاز عراق دچار قطعی شد در نتیجه ایجاد مشکلات کمبود در ایران فقط دامن خودمان را نمیگیرد به کشورهای اطراف هم تسری پیدا میکند.
وی بیان کرد: ترامپ خارج از منشور سازمان ملل عمل میکند و سازمانهای حقوق بشری باید نسبت به این قضیه واکنش نشان دهند.
این مقام مسئول در اتاق بازرگانی ایران متذکر شد: ما تنگه هرمز را نبستهایم این تنگه برای دشمنان بسته شده و کشتیهای سایر کشورهای غیرمتخاصم براحتی در حال تردد است، بنابراین ترامپ نباید مدعی شود که ما تنگه هرمز را بستهایم. تنگه هرمز برای عبور کشورهایی که به ایران حمله کردند؛ محدود شده است.
وی گفت: در صورت آسیب به نیروگاهها تمام امکانات کشور بسیج خواهد شد و شکی نیست همه نیروگاههای پراکنده و ژنراتورها فعال خواهند شد که کسری برق جبران شود ولی واقعیت امر اینکه اگر ما تنگه هرمز را رها کنیم و اجازه دهیم تردد در این آبراه عادی شود درواقع بحران ترامپ را کم کردهایم، ترامپ باید این بحران را حس کند و دست از ماجراجویی و حمله به ایران بردارد.
نجفی تصریح کرد: اگر ما محدودیت تنگه هرمز را برداریم قطعا شرایط برای امریکا عادی میشود و از بحران مالی و شرایط دشوار اقتصادی که از تمام کشورهای دنیا متحمل شده؛ رها میشود و به اقدامات خود ادامه میدهد. بنابراین ادامه محدودیت در تنگه هرمز برای کشور ما به لحاظ استراتژیک و سوق الجیشی حائز اهمیت است.
این عضو اتاق بازرگانی گفت: همانگونه که ترامپ ادعا کرد در عراق بمب شیمیایی دارد در مورد ایران هم مدعی است بمب هستهای دست مییابیم، در صورتی که هیچکدام صحت نداشته فقط به بهانه اینکه به کشور و منابع ما دست اندازی کند؛ این برنامه را چیده است.