وزارت نیرو: آمادۀ مدیریت شرایط در بدترین سناریوها هستیم

به گزارش ایلنا، رجبی‌مشهدی، سرپرست معاونت برق و انرژی وزارت نیرو گفت: در صورتی که به شبکه‌های برق یا نیروگاه‌ها حمله شود، با توجه به اینکه مصرف نسبت به دوره‌های قبل کمتر است، قطعاً این امکان وجود دارد که از طریق جابه‌جایی تولید در سایر نیروگاه‌ها یا انتقال بار از پست‌های مختلف به محل مورد اصابت، بتوانیم برق را در زمان کوتاهی تامین کنیم.

وی افزود: بازگشت نیروگاه‌ها به مدار در صورت حمله احتمالی به میزان خسارتی که به نیروگاه‌ها وارد می‌شود وابسته است.

وی ادامه داد: چون خوداتکا هستیم و نیروگاه‌ها توسط شرکت‌های داخلی ساخته می‌شوند، قطعاً تمام تلاش و سرعت خود را به کار خواهیم گرفت تا در صورت حمله، بتوانیم هرچه زودتر بازسازی و برق را در مدار تولید قرار دهیم.

