ظرفیت تولید برق نیروگاه دماوند افزایش یافت
مدیرعامل نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند (شهدای پاکدشت) به عنوان بزرگترین نیروگاه برق حرارتی کشور، اعلام کرد: افزایش ظرفیت تولید برق واحدهای نیروگاه دماوند تا بار بیس (تولید حداکثری) در دستورکار قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، رضا مومنی با حضور در اتاق فرمان نیروگاه و تماس با دیسپاچینگ ملی برق ایران با اعلامآمادگی ۱۰۰ درصدی واحدهای نیروگاه و حضور پرسنل جوان، متخصص و شجاع بهره بردای نیروگاه، درخواست کرد ظرفیت تولید برق واحدهای نیروگاه دماوند را تا بار بیس (تولید حداکثری) افزایش دهند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس کنوانسیونهای ژنو، کلیه تأسیسات غیرنظامی از جمله زیرساختهای حیاتی برق، بهطور صریح مصون از هرگونه حمله نظامی هستند. هدف قرار دادن این مراکز که خدمات مستقیم و ضروری به مردم ارائه میدهند، ممنوع و غیرقانونی است و اثرات انسانی سنگینی بر زندگی غیرنظامیان بر جای میگذارد.
سرپرست توانیربا اشاره به قطعنامه ۲۵۷۳ شورای امنیت سازمان ملل (۲۰۲۱) افزود: «در این قطعنامه نیز بر ضرورت محافظت از زیرساختهای حیاتی شامل آب و برق تأکید شده و هرگونه حمله به تأسیساتی که خدمات غیرنظامی اساسی فراهم میکنند، منع شده است. اقداماتی که منجر به قطع گسترده برق و اختلال در مراکز درمانی و زیرساختهای حیاتی سلامت عمومی شود، بهصراحت خلاف قواعد پذیرفتهشده بینالمللی است.