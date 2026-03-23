علت قطعی برق در مرکز تهران، خطای شبکه بود

به گزارش ایلنا، طبق اعلام توانیر به محض ارائه گزارش از طرف شهروندان در منطقه مرکزی تهران درباره قطعی برق در این مناطق، پیگیری‌های لازم توسط مسئولان، مشخص شد که مشکل مربوط از خطاهای معمول شبکه بوده است و مشکل مربوطه در این منطقه تقریبا برطرف شده است.

بنا بر اعلام توانیر، درحال حاضر در هیچ نقطه‌ای از تهران، قطعی برق ناشی از حادثه یا حملات دشمنان وجود نداشته و شبکه برق پایتخت کاملا پایدار است.

