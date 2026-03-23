دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی در گفت‌وگو با ایلنا:

کشتی‌های حامل کالاهای اساسی با اسکورت به بنادر ایران می‌رسند/ مشکلی در واردات نداریم

کشتی‌های حامل کالاهای اساسی با اسکورت به بنادر ایران می‌رسند/ مشکلی در واردات نداریم
دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی گفت: تمام کشتی‌هایی که به/از بنادر کشور تردد دارند تحت حمایت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به مقاصد و مبادی در حال فعالیت هستند و با اسکورت در بنادر پهلودهی می‌شوند.

مسعود پلمه، دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی و خدمات وابسته در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره وضعیت واردات کالاهای اساسی در شرایط جنگ صهیونیستی- آمریکایی علیه ایران اظهار داشت: تمام کشتی‌هایی که به/از بنادر کشور تردد دارند تحت حمایت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به مقاصد و مبادی در حال فعالیت هستند و با اسکورت در بنادر پهلودهی می‌شوند. 

وی ادامه داد: در بنادر هم مانند روال عادی تخلیه و بارگیری صورت می‌گیرد و علمیات بندری هم به طور شایسته با همکاری بخش خصوصی به اجرا می‌رسد و شاهد همکاری فوق العاده دولت و بخش خصوصی در این زمینه هستیم. 

دبیر کل انجمن شرکت‌های کشتیرانی با اشاره به اقدامات دشمن با حمله به کشتی‌های بر روی آب در دریای خزر گفت: براساس معاهدات بین‌المللی، کشتیرانی تجاری کشتیرانی آزاد است و نباید تهدیدی برای کشتی‌های تجاری وجود داشته باشد. از آنجایی که این تخاصم یک اقدام غیرقانونی محسوب می‌شود، کشور متخاصم مکلف است تمام خسارت‌های مادی و معنوی وارد شده را بپردازد، همانطور که در جنگ تحمیلی ٨ ساله با رژیم بعثی عراق با جمهوری اسلامی ایران، آن کشور محکوم به پرداخت خسارت‌های شد.

