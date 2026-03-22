علت قطعی برق در مرکز تهران، خطای شبکه بود
کد خبر : 1764590
طبق اعلام توانیر به محض ارائه گزارش از طرف شهروندان در منطقه مرکزی تهران درباره قطعی برق در این مناطق، پیگیریهای لازم مسئولان نشان داد: مشکل مربوط از خطاهای معمول شبکه بوده است.
به گزارش ایلنا، طبق اعلام توانیربه محض ارائه گزارش از طرف شهروندان در منطقه مرکزی تهران درباره قطعی برق در این مناطق، پیگیریهای لازم توسط مسئولان، مشخص شد که مشکل مربوط از خطاهای معمول شبکه بوده است و مشکل مربوطه در این منطقه تقریبا برطرف شده است.
بنا بر اعلام توانیر، درحال حاضر در هیچ نقطهای از تهران، قطعی برق ناشی از حادثه یا حملات دشمنان وجود نداشته و شبکه برق پایتخت کاملا پایدار است.