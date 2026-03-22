اسرائیلی ها آب ذخیره کنند و موبایلشان را شارژ کنند

به گزارش ایلنا، اسماعیل سقاب معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی در فضای مجازی نوشت: کارت بازی تنگه هرمز اینقدر به ترامپ فشار آورده که ضرب الاجل 48 ساعته داده غافل از این که کارت بازی بعدی که نابودی مهمترین بخش از زیرساخت های برق و آب رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه است بیـشتر به او فشار خواهد آورد.

پس بهتر است ساکنان رژیم صهیونیستی و مردم کشورهای میزبان دشمن ایران در این 48 ساعت آب ذخیره کنند و موبایل هایشان را شارژ کنند.

