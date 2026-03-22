سکونت آسیب‌دیدگان جنگ در هتل‌ها، مهمان‌پذیرها و مسکن‌های استیجاری و سازمانی

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به استمرار فعالیت‌های عمرانی حتی در ایام تعطیلات بیان کرد: تدابیری برای اسکان و بازسازی واحد‌های آسیب دیده اندیشیده شده است.

به گزارش ایلنا، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در واکنش به خسارات حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران گفت: فعالیت‌های عمرانی و ساخت مسکن در اقصی‌ نقاط کشور بی‌وقفه ادامه دارد و به فضل الهی در سال جدید آثار این جنگ خانمان‌سوز را از چهره ایرانمان خواهیم زدود.

بر اساس آخرین گزارشات تا اواخر اسفند ۱۴٠۴ بیش ۷٠ هزار واحد غیرنظامی در سطح کشور آسیب‌دیده بودند که حدود نیمی از آن فقط در تهران بود.

بر اساس تدابیر اندیشیده‌شده، اشخاصی که خانه‌هایشان آسیب‌دیده تا زمان تکمیل ساخت و بازسازی واحدها، در هتل‌ها، مهمان‌پذیری‌ها و مسکن‌های استیجاری و سازمانی ساکن خواهند شد.

 

