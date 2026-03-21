پیام وزیر صمت به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۵ و عید سعیدفطر
وزیر صمت در پیام نوروزی خود گفت: تداوم مسیر پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی در گرو همدلی ملی، مجاهدت خستگیناپذیر و بهرهگیری از ظرفیتهای عظیم انسانی و اقتصادی در عرصههای صنعت، معدن و تجارت است.
به گزارش ایلنا، سیدمحمد اتابک - وزیر صنعت، معدن و تجارت - بهمناسب آغاز سال جدید و عید سعید فطر، پیامی به شرح زیر صادر کرد:
«بسم الله الرّحمن الرّحیم
یا مقلب القلوب والابصار یا مدبّر اللیل و النهار یا محوِّل الحول و الاحوال، حَوِّل حالَنا الی احسن الحال.
عید سعید فطر، عید طهارت جانها و شکفتن دوباره فطرت الهی، پس از یک ماه بندگی و اخلاص در پیشگاه حضرت حق است؛ عیدی که امسال با طلیعه سال نو درآمیخته و نویدبخش افقی روشن از امید، همدلی و تلاش برای تعالی و سربلندی ایران اسلامی است.
در این ایام نورانی، دل و جانمان به یاد بلندآوازگان عرصه ایثار و شهادت معطر میشود؛ یاد شهدای سرافراز جنگ رمضان، وزرای شهید، فرماندهان دلاور و سرداران پرافتخار که با نثار جان خویش، عزت و امنیت این مرز و بوم را رقم زدند.
با ادای احترام به شهیدان انقلاب اسلامی بهویژه حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای (ره) و دیگر شهدای والامقام، یاد و راه آنان را گرامی میدارم. همچنین آغاز رهبری حضرت آیتالله سیّدمجتبی حسینی خامنهای (دامظلّه) در تداوم و هدایت انقلاب اسلامی، جلوهای از استمرار راه عزت، استقلال و پیشرفت کشور است که در پرتو آن، ملت بزرگ ایران با وحدت و همدلی، افقهای بلندتری را با پیروزی پیش روی خود ترسیم خواهد کرد.
اینجانب فرا رسیدن عید سعید فطر و آغاز سال نو را به ملت شریف ایران، بهویژه صنعتگران پرتلاش، معدنکاران سختکوش، تجار و بازرگانان گرانقدر و خانواده بزرگ وزارت صنعت، معدن و تجارت تبریک و تهنیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال سالی سرشار از برکت، رونق تولید، شکوفایی اقتصادی و توفیقات روزافزون برای کشور عزیزمان مسالت دارم.
بیتردید تداوم مسیر پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی در گرو همدلی ملی، مجاهدت خستگیناپذیر و بهرهگیری از ظرفیتهای عظیم انسانی و اقتصادی در عرصههای صنعت، معدن و تجارت است.
امید است در سال پیشرو با اتکا به توان متخصصان، کارآفرینان و جوانان این سرزمین، گامهایی استوارتر در مسیر توسعه اقتصادی و ارتقای جایگاه ایران در عرصههای منطقهای و جهانی برداشته شود.
از خداوند متعال قبولی طاعات و عبادات همگان را مسالت نموده و سالی سرشار از سلامت، آرامش، عزت، موفقیت و پیروزی برای ملت بزرگ ایران آرزو میکنم.»