به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد با تبریک فرا رسیدن سال نو و عید سعید فطر به هموطنان با اشاره به حملات ناجوانمردانه دشمن صهیونیستی - آمریکایی در دو مرحله (۱۶ و ۲۷ اسفند) به زیرساخت‌های انرژی کشور بیان کرد: به‌طور طبیعی پس از این حملات باید مدیریت دقیقی بر شرایط سوخت‌رسانی کشور صورت می‌گرفت.

وی با بیان اینکه در نخستین اقدام‌ها و با حضور به‌موقع همکاران، خوشبختانه این امکان تا حدود زیادی فراهم شد که استان تهران و استان‌های شمالی با مضیقه جدی در ارتباط با سوخت مواجه نشوند، افزود: این تدابیر همچنان ادامه دارد و راهکارهای اتخاذشده در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و ان‌شاءالله بلندمدت، مسئله را به‌صورت کامل حل خواهد کرد.

حمله به تأسیسات گاز عسلویه مغایر قوانین بین‌المللی

وزیر نفت با اشاره به حمله دوم دشمن به تأسیسات گاز عسلویه تأکید کرد: این حمله مغایر تمام قوانین و پروتکل‌های بین‌المللی و با هدف قرار دادن مردم عزیز در مضیقه و تنگنا انجام شده است.

پاک‌نژاد با اشاره به اینکه در این حادثه، بخشی از تأسیسات فرآورش گاز در عسلویه مورد اصابت قرار گرفت که به‌طور طبیعی بر مقدار تولید تا حدودی تأثیرگذار بوده است، تصریح کرد: در ادامه زنجیره تولید و مصرف حامل‌های انرژی باید مدیریت دقیقی صورت گیرد.

وی تأکید کرد: انتظارم از هموطنان این است همانند گذشته در مصرف حامل‌های انرژی (گاز، برق، بنزین و سایر حامل‌ها) صرفه‌جویی کنند و مصرف بهینه را در دستور کار قرار دهند.

بازگشت سقف ۳۰ لیتری سوخت‌گیری روزانه

وزیر نفت با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای ایام تعطیلات پیش‌ رو بیان کرد: انتظار داریم هموطنان عزیزی که عازم سفر یا در شهرها مستقر هستند، با چالش جدی در ارتباط با تأمین سوخت مواجه نشوند.

پاک‌نژاد ادامه داد: همزمان مسئولان ذی‌ربط تدابیری اتخاذ می‌کنند تا در میان‌مدت و بلندمدت بتوانیم سوخت را به نحو بهینه مدیریت کنیم و حتی‌المقدور مردم عزیز را با کمترین مشکل از چالش‌های احتمالی عبور دهیم.

وی با تأکید بر اینکه تدابیر لازم اتخاذ شده است، بیان کرد: دشمن صهیونیستی این حملات را با هدف قرار دادن مردم در مضیقه انجام داد، اما خوشبختانه با تدابیر صورت‌گرفته این شرایط مدیریت شد.

وزیر نفت با بیان اینکه بخشی از این مدیریت به سقف سوخت‌گیری روزانه ۳۰ لیتر با کارت شخصی و همچنین سوخت‌گیری ۱۰ لیتری با کارت جایگاه بازمی‌گردد، تصریح کرد: همان‌طور که در گفت‌وگو با مردم عزیز مشاهده کردم، خوشبختانه در این زمینه چالش جدی و مضیقه‌ای وجود نداشت.

