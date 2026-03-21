سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد
دسترسی مردم به خدمات ۵ دستگاه اجرایی در پیامرسان "بله"
مرحله نخست طرح ملی «ارائه پایدار خدمات ضروری دستگاههای اجرایی در پیامرسانهای داخلی» با محوریت پیامرسان بله به بهرهبرداری رسید؛طرحی که به گفته حمیدرضا احمدیان، سرپرست معاونت حکمرانی الکترونیک، نقطه عطفی در افزایش تابآوری و دسترسپذیری خدمات حیاتی برای عموم مردم به شمار میرود.
به گزارش ایلنا، ️حمیدرضا احمدیان با اشاره به برنامهریزیهای فشرده ماههای اخیر اعلام کرد که هدف اصلی این طرح، فراهمسازی امکان ارائه خدمات ضروری در بسترهایی است که از پایداری و آمادگی فنی لازم برخوردارند.
وی افزود: راهاندازی مرحله نخست در پیامرسان بله انجام شده و توسعه این مسیر به سایر پلتفرمهای داخلی نیز ادامه خواهد یافت.
احمدیان در تشریح روند انجام کار، مجموعهای از اقدامات اساسی را پایههای این پروژه معرفی کرد و گفت: از جمله این اقدامات میتوان به طراحی الگوی ارائه خدمات در پیامرسانها با تمرکز بر نیازهای عمومی، تعیین ۱۹ خدمت مهم از ۱۰ دستگاه دارای اولویت برای فاز نخست اشاره کرد.
او همچنین از برگزاری جلسات مستمر فنی با مدیران فناوری اطلاعات دستگاهها، آمادهسازی زیرساختهای لازم خبر داد.
️به گفته وی، جلسات سهجانبه میان معاونت حکمرانی، دستگاههای اجرایی و پیامرسانها نقش مهمی در ارزیابی ظرفیتها و نهاییسازی مسیر ارائه خدمات داشته است.
️سرپرست معاونت حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: ۲۶ اسفندماه، خدمات مربوط به پنج دستگاه اجرایی به صورت عملیاتی در پیامرسان بله و به صورت بازوهای کاری فعال شده است. این دستگاهها شامل سازمان بیمه سلامت، شرکت ملی گاز ایران، شرکتهای مدیریت و توزیع برق، شرکت مادر تخصصی آب و فاضلاب و سازمان راهداری و حملونقل جادهای هستند که شهروندان بر حسب نیاز، می توانند استفاده کنند.
وی تصریح کرد: همچنین خدمات تعدادی از دستگاههای دیگر آماده ارائه در پیامرسانهاست و پس از طی مراحل لازم به این مجموعه افزوده خواهند شد.
️احمدیان با تقدیر از همکاری دستگاهها و پیامرسانها، بهویژه تیم فنی شرکت فارسسداد (پلتفرم بله)، تأکید کرد که این طرح حاصل یک همکاری گسترده و منسجم میان بخشهای مختلف حاکمیت است.
او بیان کرد که معاونت حکمرانی الکترونیک با تمام توان در کنار دستگاهها برای توسعه این مسیر خواهد ماند.
وی در پایان هدف اصلی این پروژه را تسهیل دسترسی مردم به خدمات حیاتی و افزایش تابآوری نظام خدمات اداری کشور در شرایط کنونی عنوان کرد و افزود: این روند با همکاری همه دستگاهها تداوم خواهد یافت.